Donald Trump a găsit soluții controversate pentru prevenirea fraudei elecorale. „Toate celelalte au renunțat”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că vrea să „aducă onestitate” alegerilor de la jumătatea mandatului printr-un ordin executiv ce va elimina votul prin corespondență și utilizarea controversatelor mașini de vot.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni că va semna un ordin executiv pentru a pune capăt votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot, demers menit să „aducă onestitate" la alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc anul viitor, dar a admis că se aşteaptă la o opoziţie înverşunată din partea adversarilor democraţi care doresc menţinerea acestor practici de votare despre care el afirmă că favorizează fraudele, relatează agenţia EFE.

El a anunţat acest demers într-o postare pe reţeaua socială Truth Social, folosind pe alocuri majuscule, în stilul său obişnuit.

„Voi conduce o mişcare pentru a elimina voturile prin corespondenţă şi de asemenea, pentru că am ajuns aici, foarte inexactele, foarte scumpele şi extrem de controversatele maşini de vot, care costă de zece ori mai mult decât precisele buletine inscripţionate, care sunt mai rapide şi care la sfârşitul serii nu lasă nicio îndoială cu privire la cine a pierdut şi cine a câştigat alegerile", a explicat Trump.

În continuare, el a susţinut însă în mod incorect că Statele Unite „sunt acum singura ţară din lume" unde mai este folosit votul prin corespondenţă şi că „toate celelalte au renunţat la el din cauza fraudei masive la vot".

„Vom începe acest efort, care va fi puternic combătut de către democraţi, pentru că ei trişează la niveluri nemaivăzute vreodată, prin semnarea unui ordin executiv care va aduce onestitate în alegerile de la jumătatea mandatului în 2026", a precizat preşedintele republican.

Este de părere că votul a fost înfluențat la alegerile din 2020

După ce a pierdut alegerile în faţa democratului Joe Biden în anul 2020, când s-a votat masiv prin corespondenţă la scrutinul desfăşurat atunci în condiţii de pandemie, Trump a acuzat democraţii că ar fi profitat de această situaţie pentru a influenţa rezultatul.

La alegerile de la jumătatea mandatului („midterm"), ce se vor desfăşura în noiembrie 2026, vor fi reînnoite întreaga Cameră a Reprezentanţilor şi o treime din Senat, scrutin la care Trump se teme că ar putea pierde majoritatea republicană oricum fragilă în Congres.

