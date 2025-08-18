Donald Trump a găsit soluții controversate pentru prevenirea fraudei elecorale. „Toate celelalte au renunțat”

Stiri externe
18-08-2025 | 17:47
donald trump
IMAGO

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că vrea să „aducă onestitate” alegerilor de la jumătatea mandatului printr-un ordin executiv ce va elimina votul prin corespondență și utilizarea controversatelor mașini de vot.

autor
Sabrina Saghin

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat luni că va semna un ordin executiv pentru a pune capăt votului prin corespondenţă şi a maşinilor de vot, demers menit să „aducă onestitate" la alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc anul viitor, dar a admis că se aşteaptă la o opoziţie înverşunată din partea adversarilor democraţi care doresc menţinerea acestor practici de votare despre care el afirmă că favorizează fraudele, relatează agenţia EFE.

El a anunţat acest demers într-o postare pe reţeaua socială Truth Social, folosind pe alocuri majuscule, în stilul său obişnuit.

„Voi conduce o mişcare pentru a elimina voturile prin corespondenţă şi de asemenea, pentru că am ajuns aici, foarte inexactele, foarte scumpele şi extrem de controversatele maşini de vot, care costă de zece ori mai mult decât precisele buletine inscripţionate, care sunt mai rapide şi care la sfârşitul serii nu lasă nicio îndoială cu privire la cine a pierdut şi cine a câştigat alegerile", a explicat Trump.

În continuare, el a susţinut însă în mod incorect că Statele Unite „sunt acum singura ţară din lume" unde mai este folosit votul prin corespondenţă şi că „toate celelalte au renunţat la el din cauza fraudei masive la vot".

Citește și
steaguri rusia sua
Steagul Rusiei și cel al SUA, arborate unul lângă altul pe frontul din Ucraina. Imaginile apărute după summitul din Alaska

„Vom începe acest efort, care va fi puternic combătut de către democraţi, pentru că ei trişează la niveluri nemaivăzute vreodată, prin semnarea unui ordin executiv care va aduce onestitate în alegerile de la jumătatea mandatului în 2026", a precizat preşedintele republican.

Este de părere că votul a fost înfluențat la alegerile din 2020

După ce a pierdut alegerile în faţa democratului Joe Biden în anul 2020, când s-a votat masiv prin corespondenţă la scrutinul desfăşurat atunci în condiţii de pandemie, Trump a acuzat democraţii că ar fi profitat de această situaţie pentru a influenţa rezultatul.

La alegerile de la jumătatea mandatului („midterm"), ce se vor desfăşura în noiembrie 2026, vor fi reînnoite întreaga Cameră a Reprezentanţilor şi o treime din Senat, scrutin la care Trump se teme că ar putea pierde majoritatea republicană oricum fragilă în Congres.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, alegeri,

Dată publicare: 18-08-2025 17:47

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”

Volodimir Zelenski se întâlnește, azi, cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Steagul Rusiei și cel al SUA, arborate unul lângă altul pe frontul din Ucraina. Imaginile apărute după summitul din Alaska
Stiri externe
Steagul Rusiei și cel al SUA, arborate unul lângă altul pe frontul din Ucraina. Imaginile apărute după summitul din Alaska

La câteva zile după întâlnirea din Alaska dintre președintele SUA, Donald Trump, și cel rus, Vladimir Putin, pe frontul din Ucraina steagurile Rusiei și cel al Statelor Unite au fost arborate unul lângă altul.

Un locuitor din Alaska a primit cadou o motocicletă nouă din partea lui Putin
Stiri externe
Un locuitor din Alaska a primit cadou o motocicletă nouă din partea lui Putin

Un localnic din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea preşedintelui rus Vladimir Putin în timpul summitului acestuia cu omologul american Donald Trump care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute în acest oraş din Alaska.  

Recomandări
Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM
Stiri Economice
Proiect. Posibile reduceri de posturi şi o scădere cu 30% a salariilor la ASF, ANRE şi ANCOM

Conducerile executive ale ANRE, ASF și ANCOM trebuie să prezinte până la 30 septembrie 2025 o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate şi de 30% a posturilor din serviciile suport.

LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Liderul de la Casa Albă se laudă: „Știu exact ce fac”

Volodimir Zelenski se întâlnește, azi, cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii
Stiri actuale
Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii

Federaţia Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva. Sindicaliștii consideră că proiectul are „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ” și sunt gata să proitesteze în fața Ministerului Mediului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 August 2025

44:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12