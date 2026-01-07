Zelenski le-a propus americanilor pe cine să captureze în stilul „Maduro”: „Toată lumea poate vedea rezultatul”

SUA ar trebui să exercite presiuni asupra Rusiei „desfășurând un fel de operațiune” pentru a-l îndepărta de la putere pe liderul cecen Ramzan Kadîrov, la fel cum au făcut cu Nicolas Maduro, a declarat, miercuri, Volodimir Zelenski.

Zelenski a spus că operațiunea de înlăturare a lui Maduro a demonstrat că Washingtonul are puterea de a influența Moscova dacă dorește cu adevărat acest lucru, argumentând că înlăturarea lui Kadîrov l-ar face pe președintele rus Vladimir Putin să „se gândească de două ori” înainte de a continua ofensiva asupra Ucrainei.

Forțele speciale americane i-au răpit pe Nicolas Maduro și soția sa din Caracas sâmbăta trecută, șocând aliații Washingtonului și atrăgând condamnarea aliatului Venezuelei, Moscova.

Kadîrov, liderul republicii Cecenia, cu majoritate musulmană, din 2007, este unul dintre cei mai vocali susținători ai lui Putin și a trimis mii de soldați să lupte în Ucraina, potrivit The Moscow Times.

„Trebuie să exercite presiuni asupra Rusiei. Au instrumentele necesare, știu cum să o facă. Și când vor cu adevărat, pot găsi aceste instrumente”, a declarat Zelenski despre Statele Unite.

„Iată un exemplu cu Maduro. Au desfășurat o operațiune... Toată lumea poate vedea rezultatul, întreaga lume poate vedea. Au acționat prompt. Să desfășoare o operațiune similară cu... cum îl cheamă... Kadîrov”, a spus Zelenski.

La câteva ore după operațiunea SUA de capturare a lui Maduro, Zelenski a glumit că Putin însuși ar trebui să fie ținta.

„Dacă puteți face asta cu dictatorii, atunci Statele Unite știu ce trebuie să facă în continuare”, a spus el la o conferință de presă la Kiev în weekend, râzând și zâmbind.

Ucraina, care se luptă de aproape patru ani cu o invazie rusă pe scară largă, susține de mult timp că partenerii săi, inclusiv Statele Unite, nu au exercitat suficientă presiune asupra Kremlinului pentru a pune capăt războiului.

Kadîrov, care a condus Cecenia cu mână de fier timp de aproape două decenii, a susținut în mod constant ca Moscova să utilizeze cele mai extreme opțiuni în Ucraina, lansând chiar ideea unui atac nuclear.

