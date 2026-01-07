Nicolas Maduro și soția lui s-au lovit la cap în timp ce fugeau de soldați. Au apărut bandajați în instanță

07-01-2026 | 11:22
nicolas maduro
Fostul preşedinte venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost răniţi în timp ce fugeau de forţele americane care încercau să-i captureze, relatează miercuri postul CNN, citat de EFE.

Mai mulţi oficiali din administraţia preşedintelui american Donald Trump au organizat o sesiune de informare cu parlamentarii americani, pentru a le explica felul în care a fost capturat cuplul prezidenţial şi despre posibilele leziuni pe care le-ar fi putut suferi în timp ce încercau să scape, au declarat pentru CNN surse familiare cu respectiva şedinţă.

Cilia Flores ar fi fost rănită după ce s-a lovit la cap în timp ce fugea împreună cu soţul ei.

Maduro şi Flores au fugit şi au încercat să se ascundă în spatele unei uşi grele de oţel din interiorul complexului lor, dar cadrul uşii era prea jos şi cei doi s-au lovit la cap în timp ce încercau să scape, au declarat oficialii.

Delta Force le-a acordat primul ajutor după reținere

Membri ai Delta Force din SUA i-au reţinut şi le-au acordat primul ajutor după ce i-au scos din complex, au declarat sursele.

Maduro şi soţia sa au apărut luni în instanţă cu răni vizibile, iar avocatul lui Flores i-a spus judecătorului că aceasta "a suferit răni semnificative" în timpul capturii.

"În plus, se crede că ar putea avea o fractură sau o vânătaie serioasă la nivelul coastelor", a adăugat avocatul, care a solicitat o radiografie şi un examen fizic complet pentru a se asigura că totul este în regulă.

Flores s-a clătinat şi a lăsat capul în jos uneori în timpul audierii, iar Maduro a avut dificultăţi când încerca să se aşeze sau să se ridice în picioare, potrivit reporterilor prezenţi. Schiţe cu Flores în sala de judecată o arătau cu bandaje în zona capului.

Oficialii guvernamentali care i-au informat pe parlamentari au descris traumatismul cranian al lui Flores ca fiind minor, au declarat surse pentru CNN.

Mai mulţi membri ai trupelor de elită Delta Force, răniţi într-un schimb de focuri

Câţiva membri ai trupelor de elită Delta Force au fost, de asemenea, răniţi în timpul operaţiunii, ca urmare a unui schimb de focuri semnificativ care a izbucnit cu o forţă de reacţie rapidă cubaneză staţionată în apropierea complexului lui Maduro, potrivit oficialilor guvernamentali.

Doi militari americani răniți se recuperează după operațiunea din Caracas

Doi militari americani răniţi în timpul operaţiunii militare continuă să se recupereze după rănile suferite, a declarat marţi un oficial al Pentagonului, potrivit CBS News.

Sursa a declarat că cei doi militari primesc îngrijiri medicale de ultimă generaţie şi sunt pe cale să se recupereze după ce au fost răniţi în operaţiunea din 3 ianuarie de la Caracas.

Reţeaua a adăugat că alţi cinci militari care au fost, de asemenea, răniţi s-au întors deja la datorie, a spus oficialul.

"Faptul că această misiune extrem de complexă şi istovitoare a fost executată cu succes, cu atât de puţine victime, este o dovadă a experienţei forţelor noastre comune", a declarat oficialul Pentagonului pentru CBS.

Soldaţii au fost loviţi de gloanţe şi şrapnel, dar rănile lor nu le pun viaţa în pericol şi se aşteaptă ca aceştia să se recupereze complet, au reiterat oficialii.

Maduro şi soţia sa rămân închişi într-un centru penitenciar din New York, unde au fost puşi la dispoziţia unui judecător federal, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni legate de traficul de droguri pentru care au pledat nevinovaţi. 

