Declarația bizară a unui român condamnat în Austria făcută chiar în fața judecătorului: „Vă mulțumesc pentru sentință”

19-10-2025 | 17:50
Un român de 49 de ani, cu un trecut îndelungat după gratii, a fost condamnat vineri la trei ani de închisoare în Austria pentru spargeri în pivnițe, de unde a furat bunuri în valoare de mii de euro. La final, le-a mulțumit judecătorilor.

Claudia Alionescu

Românul, care se afla deja în arest preventiv, a primit cu calm verdictul, potrivit Kronen Zeitung

El a declarat că este obișnuit cu viața după gratii, având deja 26 de ani petrecuți în închisoare.

Recunoscându-și vina și problemele cu alcoolul, bărbatul a explicat că a fost arestat după ce, în timpul unei spargeri într-un subsol din Hard, a adormit după ce consumase băuturi alcoolice furate.

Pagubă de mii de euro

Printre obiectele furate se numără șase perechi de pantofi, o bicicletă electrică, 15 doze de Red Bull și două sticle de șampanie.

Fiind recidivist, acesta putea primi o pedeapsă de până la șapte ani, însă, pentru că și-a recunoscut faptele, a fost condamnat la trei ani de închisoare și obligat la plata sumei de 5.550 de euro.

Declarație bizară pentru Germania

La final, condamnatul a luat din nou cuvântul pentru o declarație bizară față de Germania: „Când voi fi eliberat, mă voi întoarce în Germania. Iubesc Germania, pentru că acolo cunosc toți judecătorii și procurorii.”

La final, le mulțumește judecătorilor pentru sentință și îi informează pe aceștia că intenționează să își ispășească întreaga pedeapsă și refuză o eliberare anticipată.

Sentința nu este încă definitivă.

Sursa: Kronen Zeitung

