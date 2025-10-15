Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă

Cu cinci zile înainte de furtul mediatizat al Coifului de la Coțofenești și al brățărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furișat în muzeu.

Acest lucru reiese din dosarul penal consultat de RTL Nieuws. Acest bărbat, Andrei B., ar avea legături cu o bandă care fură obiecte de artă la comandă.

Nu este clar dacă Andrei B., în vârstă de 38 de ani, a avut vreo legătură cu furtul Coifului și al brățărilor românești unice. Parchetul l-a desemnat în ianuarie ca suspect în furtul de artă, potrivit dosarului penal: „Echipa de anchetă a suspectat că bărbatul ar fi efectuat o investigație preliminară înainte de spargerea propriu-zisă.”

Surse spun că ancheta asupra lui B. nu a avut succes. B. nu se află în arest și nu este unul dintre cei trei suspecți în furtul de opere de artă, care urmează să compare joi în fața instanței din Assen pentru o audiere preliminară.

Prezența sa la Muzeul Drents este demnă de remarcat, după cum reiese din dosarele cazului. Fără să cumpere bilet, Andrei B. a intrat în muzeul din Assen în dimineața zilei de 20 ianuarie. Cu o geantă mare de sport pe umăr, s-a îndreptat spre aripa în care se desfășura expoziția „Dacia, Imperiul de Argint și Aur”. După ce a privit aparent calm diverse obiecte, agenții de securitate l-au escortat afară din muzeu.

Furtul de artă și conexiunile românești

După furtul de opere de artă din 25 ianuarie, imaginile de supraveghere din muzeu au fost divulgate presei românești, arătându-l cel mai probabil pe B. O recepționeră de la City Hotel De Jonge din Assen l-a recunoscut din imagini. Cu câteva zile înainte, B. încercase să rezerve o cameră la hotel, dar când a trebuit să plătească în avans și cardul său de debit a fost refuzat, a plecat.

Poliția din nordul Olandei a reușit să-l localizeze pe român și l-a interogat în 28 ianuarie, inițial în calitate de martor. Andrei B. a declarat că nu știa că a intrat într-un muzeu. El a susținut că a crezut că era un dealer auto Dacia până când a dat peste comorile de artă românești.

Informațiile poliției internaționale au relevat că românul „vizita regulat” proprietarul a două restaurante italiene din sudul Germaniei. Potrivit autorităților române, acest proprietar de restaurant era coordonatorul „unei echipe de hoți care furau obiecte de artă pe bază de comision”. Poliția l-a suspectat ulterior de implicare în furtul de opere de artă din Assen. Detectivii cred că Andrei B. a efectuat investigații preliminare.

Andrei B. mai fusese în Assen, potrivit unei anchete realizate de RTL Nieuws. La 31 august anul trecut, după ce expoziția „Dacia, Imperiul de Argint și Aur” era deja deschisă de ceva timp, el a fost prins furând un aparat de tuns părul din nas dintr-un magazin Kruidvat din Assen. A fost condamnat la patru săptămâni de închisoare.

Comorile dacice și ancheta olandeză

Joi va avea loc prima audiere preliminară în procesul penal privind comorile românești furate. Cei trei principali suspecți sunt Bernhard Z. (35), Douglas W. (36) și Jan B. (21), rezidenți în Olanda de Nord. Potrivit Parchetului, ei sunt responsabili de furtul artefactelor, unul violent. Hoții au folosit un exploziv pentru a sparge o ușă din aripa expozițională a Muzeului Drents și au spart vitrinele cu barosul.

Pe lângă trei brățări de aur, hoții au furat și celebrul Coif de la Coțofenești, o cască de aur unică din Imperiul Dac, datând din anul 500 î.Hr. Coiful și brățările au fost împrumutate de la Muzeul Național de Istorie a României din București și asigurate pentru aproape 6 milioane de euro. Acești bani au fost plătiți între timp.

Poliția olandeză a făcut tot posibilul pentru a recupera comorile românești. A încercat chiar să-l interogheze pe cel mai tânăr dintre infractori, Jan B., folosind o operațiune sub acoperire. B. a dezvăluit la momentul respectiv doar că prada era încă acolo și că Douglas W. urma să o „ascundă”. Coiful rămâne de negăsit.

RTL Nieuws a dezvăluit anterior că banda de motocicliști Hardliners ar fi fost implicată în furtul de opere de artă. Potrivit mai multor surse, banda de motocicliști ar fi jucat un rol în recrutarea hoților. Coiful ar fi fost furat la ordinul unui infractor din România, al cărui nume nu este cunoscut în prezent. Parchetul olandez a declarat anterior că nu are dovezi concrete că și Coiful a fost furat la comandă.

Procuratura a refuzat să răspundă la întrebările RTL Nieuws despre Andrei B. Muzeul Drents a refuzat, de asemenea, să comenteze întrebări privind modul în care Andrei B. a reușit să intre în muzeu fără bilet. „Nu comentăm chestiuni legate de securitate”, a declarat un purtător de cuvânt.

