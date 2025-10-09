Ce au descoperit polițiștii după ce au văzut un român când ieșea dintr-un garaj din Milano. VIDEO

09-10-2025 | 17:38
Un român de 19 ani a fost arestat în Italia după ce a fost prins cu peste 40 de kilograme de hașiș ascunse într-un garaj.

Alexandra Clej

Românul are antecedente penale.

În timpul unei patrulări în preajma unui complex rezidențial din Milano, polițiștii l-au observat pe tânăr pe un scuter, oprindu-se într-o zonă mai retrasă, unde părea că așteaptă pe cineva.

La un moment dat, spun oamenii legii, un alt bărbat s-a apropiat de el, iar cei doi au intrat într-un garaj de unde au ieșit după câteva minute.

Polițiștilor li s-a părut ceva necurat şi au intervenit. Tânărul a încercat să fugă, dar a fost prins după o încăierare în care a și lovit un agent.

La percheziții, asupra lui a fost găsit mai bine de jumătate de kilogram de droguri. În plus, în garaj erau 43 kg de kilograme de hașiș.

Potrivit poliției din Peninsulă, românul are antecedente penale pentru jaf și deținere de arme.

Acum a fost arestat pentru trafic de droguri, rezistență la arestare, vătămare corporală și ultraj.

Ancheta continuă pentru a se stabili dacă românul făcea parte dintr-o rețea de trafic de substanțe interzise.

Sursa: Pro TV

