31 de șoferi care au depășit viteza pe o autostradă din Austria au fost prinși în doar o oră. Printre ei, un român

16-10-2025 | 12:06
politie Austria
O patrulă a poliției rutiere din Austria a efectuat controale laser pentru depistarea vitezei pe autostrada A4, în zona cu limită de 100 km/h din Bruck an der Leitha, la kilometrul 33.116, spre Ungaria, scrie Heute.

Mihaela Ivăncică

În doar o oră, au fost înregistrate 31 de depășiri ale limitei legale, dintre care doi șoferi au atras atenția în mod deosebit.

Un autoturism cu numere de Franța a fost surprins circulând cu 156 km/h într-o zonă cu limită de 100 km/h. Permisul românesc al șoferului a fost confiscat imediat, iar continuarea deplasării i-a fost interzisă.

Un alt șofer, cu mașina înmatriculată în Marea Britanie, a fost prins circulând cu o viteză impresionantă de 181 km/h. Și în acest caz, autoritățile au fost ferme: permisul i-a fost anulat, mașina confiscată, iar călătoria oprită.

De asemenea, a fost oprit un șofer care prezenta semne clare de consum de droguri. Examinarea clinică a confirmat această stare, iar permisul i-a fost suspendat temporar, continuarea deplasării fiind interzisă.

Toți cei implicați în aceste incidente vor fi raportați autorității districtuale din Bruck an der Leitha pentru luarea măsurilor legale necesare.

Sursa: Heute

