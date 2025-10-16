31 de șoferi care au depășit viteza pe o autostradă din Austria au fost prinși în doar o oră. Printre ei, un român

O patrulă a poliției rutiere din Austria a efectuat controale laser pentru depistarea vitezei pe autostrada A4, în zona cu limită de 100 km/h din Bruck an der Leitha, la kilometrul 33.116, spre Ungaria, scrie Heute .

În doar o oră, au fost înregistrate 31 de depășiri ale limitei legale, dintre care doi șoferi au atras atenția în mod deosebit.

Un autoturism cu numere de Franța a fost surprins circulând cu 156 km/h într-o zonă cu limită de 100 km/h. Permisul românesc al șoferului a fost confiscat imediat, iar continuarea deplasării i-a fost interzisă.

Un alt șofer, cu mașina înmatriculată în Marea Britanie, a fost prins circulând cu o viteză impresionantă de 181 km/h. Și în acest caz, autoritățile au fost ferme: permisul i-a fost anulat, mașina confiscată, iar călătoria oprită.

De asemenea, a fost oprit un șofer care prezenta semne clare de consum de droguri. Examinarea clinică a confirmat această stare, iar permisul i-a fost suspendat temporar, continuarea deplasării fiind interzisă.

Toți cei implicați în aceste incidente vor fi raportați autorității districtuale din Bruck an der Leitha pentru luarea măsurilor legale necesare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













