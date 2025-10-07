Mai multe persoane, printre care un român, prinse în Germania după ce au furat roți de Audi și Porsche. Prejudiciu uriaș

Stiri externe
07-10-2025 | 13:42
Poliție Germania
Getty Images

Poliția germană a destructurat o bandă care a furat roți de Audi și Porsche în valoare totală de 1,6 milioane de euro. Trei persoane au fost arestate: doi polonezi și un român. O italiancă a fost plasată sub control judiciar.

autor
Claudia Alionescu

Anchetele, care vizau o serie de furturi la un furnizor de piese auto, au condus la descoperirea unei importante cantități de bunuri furate, potrivit echo24.de.

În septembrie au fost reținuți mai mulți suspecți, a anunțat poliția.

Direcția de poliție criminală din Heilbronn investighează de luni de zile o presupusă bandă care ar fi comis furturi în valoare de milioane.

Potrivit anchetei, investigațiile vizează patru suspecți bănuiți că au comis, între 11 martie și 29 august 2025, 13 furturi din depozitul unui furnizor din Heilbronn. Din acel depozit ar fi fost sustrase roți complete pentru vehiculele mărcilor Audi și Porsche, cu un prejudiciu total estimat la circa 1,6 milioane de euro.

Citește și
Ioan
Un român din Italia a găsit un telefon și l-a înapoiat proprietarului. Acum este anchetat pentru furt

Cei reținuți sunt: doi bărbați de cetățenie poloneză, în vârstă de 49 și 29 de ani, un cetățean român de 41 de ani și o italiancă de 27 de ani.

Cum au acționat hoții

Ancheta arată că grupul ar fi acționat organizat și pe bază de împărțire a sarcinilor. Bunurile furate ar fi fost transportate inițial și depozitate temporar în mai multe imobile din Heilbronn și din districtul Ludwigsburg, iar o parte din roți ar fi fost ulterior vândută în străinătate.

Investigațiile sub acoperire au furnizat autorităților informații ample despre modul de operare și despre căile de distribuție ale presupusei bande. Capturarea s-a desfășurat într-o zi de vineri, când bărbatul de 49 de ani se afla pe punctul de a expedia o altă livrare în străinătate. Ceilalți suspecți au fost reținuți provizoriu la locurile de muncă și la o adresă de domiciliu din Heilbronn.

În urma perchezițiilor efectuate în orașul Heilbronn, în landurile Heilbronn și Ludwigsburg și în Bavaria, poliția a pus sub siguranță aproximativ 170 de roți complete de mare valoare, a căror valoare totală este estimată la aproape 1,4 milioane de euro. Ulterior, polițiștii au găsit și mai multe sume importante de bani. 

Pe 27 septembrie, cei patru suspecți au fost prezentați judecătorului de drepturi la Tribunalul din Heilbronn.

La cererea Parchetului, a fost emis mandat de arest pentru toți patru. Trei dintre inculpați, cei de sex masculin, au fost încarcerați în unități penitenciare. Mandatul de arest pentru italiancă a fost suspendat sub condiții.

Criza politică din Franța se adâncește. Extrema stângă cere ca Macron să demisioneze: „Farsa a durat destul”

Sursa: echo24.de, echo24.de

Etichete: roman, germania, furt, roti,

Dată publicare: 07-10-2025 13:42

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
Citește și...
Detaliul care l-a dat de gol pe un român căutat pentru furt în țară. Polițiștii l-au arestat pe loc pe un peron, în Italia
Stiri externe
Detaliul care l-a dat de gol pe un român căutat pentru furt în țară. Polițiștii l-au arestat pe loc pe un peron, în Italia

Un român în vârstă de 21 de ani a fost arestat de polițiștii feroviari din Barletta, deoarece pe numele său era emis un mandat european de arestare de către autoritatea judiciară română pentru infracțiuni contra patrimoniului.

 

Un român din Italia a găsit un telefon și l-a înapoiat proprietarului. Acum este anchetat pentru furt
Stiri Diverse
Un român din Italia a găsit un telefon și l-a înapoiat proprietarului. Acum este anchetat pentru furt

Un român în vârstă de 41 de ani, din Italia, susține că este acuzat de furt după ce a găsit pe stradă un telefon pe care i l-a restituit proprietarului, potrivit La Nazione.

Un român a fost trimis în judecată în Irlanda după ce ar fi furat peste 22 de milioane de euro
Stiri externe
Un român a fost trimis în judecată în Irlanda după ce ar fi furat peste 22 de milioane de euro

Cetățeanul român, Alexandru Olteanu, în vârstă de 35 de ani, a fost trimis în judecată pentru un total de 25 de capete de acuzare pentru spălare de bani și furt, scrie The Irish Sun.

Român arestat în Irlanda după ce a furat bani și a distrus 18 bancomate
Stiri externe
Român arestat în Irlanda după ce a furat bani și a distrus 18 bancomate

Un român a fost arestat vineri în Irlanda, după ce sume importante de bani au fost furate din 18 bancomate din Dublin, la începutul acestui an.

Român, arestat, după ce a furat haine în valoare de 6.000 de lei în Anglia. Ce a făcut după proces
Stiri externe
Român, arestat, după ce a furat haine în valoare de 6.000 de lei în Anglia. Ce a făcut după proces

Un român a fost condamnat, după ce a furat de două ori haine dintr-un magazin din Marea Britanie.

Recomandări
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate: Călărași, Constanța, Ialomița
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate: Călărași, Constanța, Ialomița

România se pregătește să facă față unui nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, și care urmează să ajungă la noi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a participat la un comitet pentru situații de urgență și a anunțat că ”suntem pregătiți”.  

Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea
Stiri actuale
Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea

Surse din rândul Curții Constituționale au precizat pentru Știrile Pro TV că judecătorii CCR vor amâna din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților.  

Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse
Stiri Politice
Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse

Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse politice pentru News.ro.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Octombrie 2025

03:13:02

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28