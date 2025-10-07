Mai multe persoane, printre care un român, prinse în Germania după ce au furat roți de Audi și Porsche. Prejudiciu uriaș

Poliția germană a destructurat o bandă care a furat roți de Audi și Porsche în valoare totală de 1,6 milioane de euro. Trei persoane au fost arestate: doi polonezi și un român. O italiancă a fost plasată sub control judiciar.

Anchetele, care vizau o serie de furturi la un furnizor de piese auto, au condus la descoperirea unei importante cantități de bunuri furate, potrivit echo24.de.

În septembrie au fost reținuți mai mulți suspecți, a anunțat poliția.

Direcția de poliție criminală din Heilbronn investighează de luni de zile o presupusă bandă care ar fi comis furturi în valoare de milioane.

Potrivit anchetei, investigațiile vizează patru suspecți bănuiți că au comis, între 11 martie și 29 august 2025, 13 furturi din depozitul unui furnizor din Heilbronn. Din acel depozit ar fi fost sustrase roți complete pentru vehiculele mărcilor Audi și Porsche, cu un prejudiciu total estimat la circa 1,6 milioane de euro.

Cei reținuți sunt: doi bărbați de cetățenie poloneză, în vârstă de 49 și 29 de ani, un cetățean român de 41 de ani și o italiancă de 27 de ani.

Cum au acționat hoții

Ancheta arată că grupul ar fi acționat organizat și pe bază de împărțire a sarcinilor. Bunurile furate ar fi fost transportate inițial și depozitate temporar în mai multe imobile din Heilbronn și din districtul Ludwigsburg, iar o parte din roți ar fi fost ulterior vândută în străinătate.

Investigațiile sub acoperire au furnizat autorităților informații ample despre modul de operare și despre căile de distribuție ale presupusei bande. Capturarea s-a desfășurat într-o zi de vineri, când bărbatul de 49 de ani se afla pe punctul de a expedia o altă livrare în străinătate. Ceilalți suspecți au fost reținuți provizoriu la locurile de muncă și la o adresă de domiciliu din Heilbronn.

În urma perchezițiilor efectuate în orașul Heilbronn, în landurile Heilbronn și Ludwigsburg și în Bavaria, poliția a pus sub siguranță aproximativ 170 de roți complete de mare valoare, a căror valoare totală este estimată la aproape 1,4 milioane de euro. Ulterior, polițiștii au găsit și mai multe sume importante de bani.

Pe 27 septembrie, cei patru suspecți au fost prezentați judecătorului de drepturi la Tribunalul din Heilbronn.

La cererea Parchetului, a fost emis mandat de arest pentru toți patru. Trei dintre inculpați, cei de sex masculin, au fost încarcerați în unități penitenciare. Mandatul de arest pentru italiancă a fost suspendat sub condiții.

