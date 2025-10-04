Șofer din Roman, reținut după patru infracțiuni rutiere în două zile: Și beat, și cu permisul suspendat

04-10-2025 | 15:45
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din municipiul Roman, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a comis patru infracțiuni rutiere în decurs de două zile.

Mihai Niculescu

Individul a fost prins de două ori consecutiv la volanul unui autoturism, deși avea permisul suspendat și se afla sub influența băuturilor alcoolice, demonstrând o atitudine flagrantă de nesocotire a legii și de punere în pericol a vieții celorlalți participanți la trafic, a informat sâmbătă Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, citat de Agerpres.

Pe 2 octombrie, bărbatul a fost depistat conducând un autoturism, deși avea permisul suspendat și se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Această primă intervenție a polițiștilor nu l-a împiedicat pe șofer să repete comportamentul periculos la doar câteva zile distanță.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, acesta a fost prins din nou de polițiști conducând în aceleași condiții: cu permisul suspendat și sub influența alcoolului.

„Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,67 mg/l alcool pur în aer expirat", a precizat IPJ Neamț.

De trei ori limita legală

Această valoare reprezintă de peste trei ori limita legală și indică un nivel extrem de ridicat de alcool în organism, care afectează semnificativ capacitatea de reacție și coordonare la volan.

La repetarea acelorași fapte, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat și sub influența alcoolului reprezintă infracțiuni grave prevăzute de Codul Rutier, pedepsite cu închisoare de la unu la cinci ani sau cu amendă, iar în cazul de față se pot aplica circumstanțe agravante.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 04-10-2025 15:41

Grav accident în această dimineață pe Șoseaua Chitilei din Capitală. O cameră de supraveghere a surprins cum un cetățean congolez, băut, a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de un stâlp.

