Putin, născut la Sankt Petersburg în 1952 şi care conduce Rusia din 31 decembrie 1999, a purtat convorbiri telefonice cu lideri din spaţiul postsovietic, între care cei din Belarus, Armenia, Kîrgîzstan şi Tadjikistan, scrie Agerpres.

Putin a primit felicitări telefonice

Preşedintele chinez Xi Jinping l-a felicitat pe omologul său rus încă de marţi.

Se aşteaptă ca Putin să fie sunat de preşedintele american Donald Trump, care şi-a exprimat disponibilitatea de a aborda potenţialul focar de ciumă pneumonică din Siberia, scrie EFE.

În legătură cu această convorbire, deşi Trump a anunţat-o cu o zi înainte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat în conferinţa sa de presă telefonică zilnică că apelul telefonic nu a fost încă agreat.

În ultima sa discuţie la telefon cu preşedintele rus, Trump i-a cerut lui Putin să pună capăt cât mai curând posibil acţiunilor militare din Ucraina, după care a semnat un pachet de sancţiuni împotriva Moscovei. Pachetul de sancţiuni prevede un tarif de până la 100% pentru importatorii de hidrocarburi ruseşti.

Putin va prezida o reuniune de securitate

Kremlinul a anunţat, de asemenea, că, după discuţiile cu omologii săi, Putin va prezida o reuniune a Consiliului Securităţii Federaţiei Ruse, pe fondul escaladării atacurilor dintre armatele rusă şi ucraineană.

Popularitatea lui Putin, care depăşea 80% la începutul războiului din Ucraina, acum patru ani şi jumătate, a scăzut vertiginos în ultimele luni din cauza consecinţelor atacurilor ucrainene, a penuriei de combustibil şi a blocării internetului, între alte motive.

Deşi armata rusă nu este capabilă să cucerească Donbasul, Putin insistă asupra continuării campaniei militare, care este extrem de nepopulară în rândul majorităţii locuitorilor ţării.

Recent, el a afirmat că trupele ruseşti vor cuceri Donbasul mai devreme decât cred Kievul şi Occidentul, însă Putin a spus acelaşi lucru în mai multe rânduri în ultimii cinci ani, iar predicţiile sale nu s-au adeverit, remarcă EFE. Afirmaţiile sale conform cărora Ucraina controlează acum doar 11% din regiunea Doneţk au fost respinse categoric de experţi.

În urma controversatei reforme constituţionale din 2020, Putin va fi eligibil să candideze pentru un al şaselea mandat la alegerile prezidenţiale din 2030 şi din nou în 2036.

„Cadoul" de ziua lui Putin

Chiar de ziua lui Putin, Rusia a lansat miercuri un atac combinat de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete balistice, rachete de croazieră şi drone de luptă pentru a lovi ţara vecină, relatează dpa.

Autorităţile ucrainene au raportat numeroase decese, zeci de răniţi şi pagube materiale semnificative în urma atacului.

În oraşul Priluki din nordul ţării, cel puţin nouă oameni au murit şi 38 au fost răniţi după ce rachete au lovit un bloc de locuinţe cu cinci etaje, a anunţat poliţia regională din Cernigău. Autorităţile se tem că ar putea exista în continuare persoane blocate sub dărâmături în oraş, situat la aproximativ 120 de kilometri est de Kiev.

Capitala a fost una dintre ţintele principale ale atacului aerian, în oraş auzindu-se mai multe explozii în primele ore ale dimineţii, a relatat publicaţia Kyiv Independent.

Un reporter al ziarului a declarat că rachetele au lovit "una după alta".

„Din câte am numărat, au avut loc cel puţin 10-12 explozii. Este un zgomot puternic în centrul oraşului", a spus el.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunţat miercuri dimineaţă cel puţin două decese. El a declarat că două cadavre au fost găsite sub dărâmăturile unor garaje din districtul estic Darniţia. Doi oameni au fost salvaţi în viaţă.

În cartierul Obolon au fost lovite clădiri nerezidenţiale, în timp ce în cartierul Podil au fost vizate depozite, a declarat Kliciko. Astfel de detalii sunt, de regulă, păstrate în mod deliberat vagi.

Totodată, şi oraşele industriale Dnipro, Kremenciuk şi Zaporojie ar fi fost, potrivit relatărilor, ţinta unor bombardamente intense. Decese au fost raportate şi în oraşul Oleksandria, din centrul Ucrainei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că în atac au fost folosite 70 de rachete balistice şi de croazieră. Forţele Aeriene ucrainene au anunţat că 39 dintre acestea au fost interceptate.

Într-o postare pe platforma X, Zelenski a afirmat că una dintre ţintele principale ale atacurilor a fost infrastructura energetică a Ucrainei. Ucrainenii se tem că Rusia urmăreşte să paralizeze sistemul de alimentare cu energie în perspectiva iernii care urmează.

Armata rusă a anunţat, de la Moscova, că a efectuat lovituri punctuale asupra unor unităţi de producţie aparţinând producătorului de rachete şi drone Fire Point, din Kiev şi din alte oraşe.

„Astăzi, ca un 'cadou' de ziua lui Putin, armata rusă a distrus o clădire rezidenţială din Priluki, în regiunea Cernigău", a scris Zelenski pe X.

Autorităţile ucrainene se pregăteau pentru un atac major după ce Zelenski lansase un avertisment în acest sens marţi seară.