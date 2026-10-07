Este pentru prima dată când oamenii pot avea acces la o parte din bunurile personale. Aceștia nu vor intra însă în apartamentele lor, pentru că este un risc foarte mare. Obiectele au fost aduse într-o parcare, cu patru camioane.

Vorbim despre lucruri care au fost coborâte cu un excavator atunci când a început demolarea blocului. Oamenii proprietari au fost cei care au cerut acest lucru în speranța că vor putea să își recupereze cel puțin o parte din actele pe care nu au reușit să și le reînnoiască la timp.

Nu vor putea însă să-și ia obiecte grele, de exemplu mobilier, așa ne-au anunțat cei de la primărie. Demolarea blocului a început la începutul săptămânii, atunci când constructorul a adus un excavator.

El ajută la separarea etajelor inferioare care nu au fost afectate de explozie. Înainte de acest pas, muncitorii au montat popi. Așa numiți popi, sunt de fapt niște stâlpii care echilibrează etajele de jos care nu au fost afectate.

Explozia a avut loc pe 17 octombrie anul trecut. Atunci și-au pierdut viața trei oameni, iar în continuare și în prezent, zeci de familii primesc sprijin financiar pentru cazare.