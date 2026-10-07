Statul a stabilit ca pentru 133 de metri pătraţi de teren, Dedeman să primească suma de 671,9 lei, adică aproximativ cinci lei metrul pătrat, în timp ce reprezentanţii firmei cer 250 de euro pe metrul pătrat, relatează News.ro.

Experţii imobiliari contactaţi de News.ro susţin că terenurile din zona Uricani se vând cu sume care pornesc de la câteva zeci de euro, dar pot depăşi şi 100 de euro, în funcţie de zonă şi de poziţionarea faţă de un drum asfaltat.

Terenul expropriat se află în satul Uricani, comuna Miroslava, şi este situat pe traseul variantei sud a centurii municipiului Iaşi.Reprezentanţii Dedeman au precizat că suma propusă de statul român pentru despăgubire nu este una justă şi nu ar corespunde cu valoarea reală a terenului respectiv.

„Menţionăm că Hotărârea nr.183/29.09.2020 emisă de către Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA de stabilire a cuantumului despăgubirii nu ne-a fost comunicată în mod legal, astfel că am luat la cunoştinţă despre existenţa acesteia în cursul anului 2026 când am solicitat-o de la cartea funciară. În ceea ce priveşte despăgubirea, expropriatorul a stabilit suma de 671,90 lei. Considerăm că această sumă nu reprezintă o justă despăgubire, întrucât nu corespunde cu valoarea reală a terenului expropriat”, se arată în cererea de chemare în judecată, citată de presa locală.

Totodată, compania Dedeman afirmă că terenul de 133 de metri pătraţi face parte dintr-o parcelă de peste trei hectare şi că în condiţiile în care expropierea este una parţială, ar scădea şi valoarea terenului rămas în proprietatea firmei.

„Exproprierea a fost una parţială, astfel încât o parte a imobilului a rămas în proprietatea reclamantului. Prin expropriere s-a modificat configuraţia, suprafaţa şi limitele proprietăţii, aspecte care pot determina diminuarea valorii economice a terenului rămas. Solicit ca prin expertiza ce va fi dispusă să se determine dacă şi în ce cuantum partea de proprietate rămasă a suferit o depreciere. Expertul va avea în vedere, între altele: suprafaţa rămasă, forma terenului înainte şi după expropriere, frontul stradal, accesul, configuraţia parcelei, posibilitatea de construire, retragerile faţă de noua limită, utilităţile, destinaţia urbanistică, afectarea funcţională a terenului, orice alte elemente care influenţează valoarea economică a proprietăţii rămase. În situaţia în care expertiza va confirma existenţa unei deprecieri, solicit obligarea pârâtului la plata diferenţei de valoare determinate prin expertiză”, se mai arată în acţiunea introdusă în instanţă.

Experţii imobiliari contactaţi de News.ro susţin că terenurile din zona Uricani se vând cu sume care pornesc de la câteva zeci de euro, dar pot depăşi şi 100 de euro, în funcţie de zonă şi de poziţionarea faţă de un drum asfaltat.

”Dacă terenul se află pe culoarul oficial de expropriere atunci statul nu plăteşte la preţul pieţei. La Uricani terenul ar ajunge sigur la câteva zeci de euro. Asta pe piaţa liberă, dar statul nu plăteşte suma asta niciodată în caz de expropriere. Nu doar compania Dedeman e nemulţumită, înţeleg că ar fi şi alte litigii pe rol”, a afirmat un expert mobiliar.

Acelaşi expert a precizat că argumentul companiei Dedeman că valoarea terenului rămas în proprietatea firmei ar scădea nu stă în picioare şi că dimpotrivă, dacă pe acolo va trece centura Iaşiului, valoarea terenului poate creşte de două sau chiar de trei ori.