MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta

România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta, a declarat Oana Țoiu, ministrul de Externe al țării noastre.

"Nu a fost transmisă până acum o asemenea solicitare sau o confirmare a zborului sau prezenţei în acest context, dar să ne concentrăm pe elementul de bază - bunele practici potrivit cărora Putin cere permisiunea, înainte de intra în spaţiul aerian european", a spus şefa diplomaţiei române, întrebată de jurnalişti.

Premierul ungar Viktor Orban i-a garantat preşedintelui rus Vladimir Putin asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea noului summit cu preşedintele american Donald Trump şi pentru deplasarea la această întâlnire, care va avea loc la Budapesta, în pofida mandatului internaţional de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele liderului de la Kremlin, au relatat, vineri, agenţiile Reuters şi EFE.

Viktor Orban, gata să găzduiască summitul Donald Trump - Vladimir Putin

"Ne vom asigura că intră în Ungaria, are negocieri reuşite şi apoi se întoarce acasă", a declarat presei ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto.

"Nu este nevoie de niciun fel de consultări cu nimeni, noi suntem o ţară suverană. Îl vom primi (pe Putin - n.r.) cu respect, îl vom găzdui şi îi vom oferi condiţiile pentru a negocia cu preşedintele american", a adăugat Szijjarto.

Premierul ungar Viktor Orban a avut convorbiri telefonice atât cu Trump, cât şi cu Putin, după ce preşedintele american a anunţat joi că va avea cu omologul său rus un nou summit în următoarele "două săptămâni" la Budapesta.

Vorbind, vineri dimineaţă, la postul naţional de radio ungar, Orban a spus că acest summit "va fi despre pace", iar dacă va conduce la un acord de pace care să oprească războiul ruso-ucrainean, acest lucru va avea ca efect începerea unei noi etape de dezvoltare economică pentru Ungaria şi Europa.

Kremlinul, care a precizat că propunerea de desfăşurare a unui "posibil summit" între Trump şi Putin la Budapesta a venit din partea preşedintelui american, a salutat această idee.

"Ungaria, ţară membră a NATO şi UE, îşi menţine o poziţie specială cu privire la suveranitatea sa, din punctul de vedere al apărării intereselor sale naţionale. Acest lucru, fără îndoială, atrage respect din parte ambilor lideri", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Dumul către Ungaria, o provocare pentru Vladimir Putin

Cât despre organizarea călătoriei lui Putin la Budapesta, detaliile logistice ale acesteia încă nu sunt clare, dar inevitabil el va trebui să survoleze spaţiul aerian al unor ţări din NATO, a mai spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin, după ce copii ucraineni au fost trimişi în Rusia din teritoriile Ucrainei ocupate de trupele ruse, dar Ungaria se află într-un proces de retragere din această instanţă.

Totodată, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să-l întâlnească pe preşedintele rus Vladimir Putin la Budapesta, într-un interviu acordat duminică postului de televiziune american NBC, în urma discuţiilor cu Donald Trump, preşedintele SUA, a consemnat agenţia de presă ungară MTI.

