Cine sunt singurii lideri europeni felicitați de Putin de Anul Nou. La loc de cinste, alături de șefi de stat din Africa

Stiri externe
30-12-2025 | 13:41
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a trimis marţi urări de Anul Nou şi de Crăciun prim-miniştrilor ungar şi slovac Viktor Orban şi respectiv Robert Fico, singurii lideri europeni pe care i-a felicitat, a anunţat Kremlinul, informează EFE.

Cristian Anton

"Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a transmis urări de Crăciun şi pentru Noul An 2026 şefilor de stat şi de guvern străini", a declarat serviciul de presă al Preşedinţiei Ruse.

Pe lângă Orban şi Fico, Putin l-a felicitat şi pe papa Leon al XIV-lea, pe omologul său american, Donald Trump, pe preşedintele chinez Xi Jinping, pe preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi pe prim-ministrul indian Narendra Modi.

Preşedintele rus i-a felicitat, de asemenea, pe liderul nord-coreean Kim Jong-un şi pe preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa.

Cui a mai trimis Putin felicitări

Putin a transmis, de asemenea, mesaje de felicitare aliaţilor săi din America Latină: preşedintele Braziliei, Lula da Silva, preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel şi copreşedinţii din Nicaragua, Daniel Ortega şi Rosario Murillo.

Şeful statului rus a mai felicitat lideri din fostele republici sovietice şi ai altor ţări din Asia şi Africa. 

Sursa: Agerpres

