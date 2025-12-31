Ambasadorul SUA la NATO, despre presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin: „Nu este clar dacă s-a întâmplat cu adevărat”

Ambasadorul SUA la NATO a pus la îndoială, marţi, acuzaţia Rusiei că Ucraina a atacat reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin, spunând că doreşte să vadă informaţiile serviciilor secrete americane cu privire la acest incident, relatează Reuters.

„Nu este clar dacă acest lucru s-a întâmplat cu adevărat”, a declarat Whitaker pentru Fox Business, care l-a întrebat despre presupusul incident pe care Ucraina l-a negat.

„Mi se pare puţin delicat să fii atât de aproape de un acord de pace, Ucraina dorind cu adevărat să încheie un acord de pace, şi apoi să faci ceva care ar fi considerat imprudent sau nefolositor”, a comentat el.

„Vom ajunge la fondul informaţiilor. Şi pentru mine, cel mai important lucru este ceea ce spun serviciile de informaţii ale Statelor Unite şi ale aliaţilor noştri despre faptul dacă acest atac a avut loc sau nu”, a spus Whitaker.

Anunțul făcut de Rusia

Rusia a susţinut luni că Ucraina a atacat reşedinţa prezidenţială din regiunea Novgorod cu 91 de drone cu rază lungă de acţiune.

Moscova a promis că va riposta şi că poziţia sa de negociere se va înăspri în cadrul discuţiilor.

Ucraina a contestat acuzațiile și le-a catalogat drept „minciuni”

Ucraina a calificat acuzaţiile Rusiei drept „minciuni” menite să justifice mai multe atacuri asupra Ucrainei, iar ministrul său de externe a declarat marţi că Rusia nu a furnizat nicio dovadă, „pentru că nu există”.

Zelenski a declarat marţi: „Această presupusă poveste despre „atacul asupra reşedinţei” este o invenţie completă menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei, inclusiv la Kiev, precum şi refuzul Rusiei de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt războiului. Minciuni tipic ruseşti”, a conchis preşedintele ucrainean.

Reacția lui Donald Trump

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Putin i-a spus într-o convorbire telefonică că Ucraina a încercat să-i atace reşedinţa.

Trump a spus că este „foarte supărat” în legătură cu acest lucru. Întrebat dacă există dovezi ale unui astfel de atac, Trump a răspuns: „Vom afla”.

Casa Albă a refuzat să comenteze în continuare presupusul atac, în timp ce oficialii comunităţii de informaţii americane au păstrat tăcerea în legătură cu incidentul.

CIA a refuzat să comenteze.

După o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în Florida, duminică, Trump a declarat că el şi Zelenski sunt „probabil foarte aproape” de un acord pentru a pune capăt războiului, deşi cele mai controversate probleme teritoriale persistau.

Rusia, care a invadat Ucraina în februarie 2022, controlează puţin sub o cincime din teritoriul vecinului său şi afirmă că trupele sale avansează.

