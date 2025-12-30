Teatru ieftin jucat de ruși. Kremlinul crede că nu este nevoie de dovezi pentru presupusul atac asupra reședinței lui Putin

Stiri externe
30-12-2025 | 19:22
×
Codul embed a fost copiat

Kremlinul repetă acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu zeci de drone reședința lui Vladimir Putin. Însă nu doar că nu aduce dovezi, susține că nici nu este nevoie de ele pentru presupusul atac.

autor
Stirileprotv

Dmitri Medvedev, fostul președinte rus, a amenințat printr-un mesaj că Volodimir Zelenski este condamnat la dispariția fizică. Iar Donald Trump a declarat că acuzațiile privind presupusul atac ucrainean l-au făcut „foarte furios”, dar a recunoscut că există incertitudini în legătură cu versiunea rusă a evenimentelor.

Reporter: Domnule președinte, sunteți îngrijorat că presupusul atac asupra reședinței lui Putin ar putea compromite discuțiile de pace?
Trump: Da! Nu-mi place ce aud. Nu e de bine.
Reporter: V-a spus Putin?
Trump: Ştiţi cine mi-a spus despre asta? Chiar preşedintele Putin, de dimineaţă (ora locală). Mi-a spus că a fost atacat. Nu e bine.

Trump le-a amintit jurnaliștilor cum nu a fost de acord să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Și a insistat:

Trump: „Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. Una e să atace pentru că sunt atacaţi, alta e să-i atace casa. Acum nu este momentul potrivit să faci nici una, nici alta. Și am aflat asta de la președintele Putin azi și am fost foarte furios din această cauză”.

Citește și
Teatrul din Mariupol
Rușii „dansează” pe oasele celor uciși. Teatrul din Mariupol, redeschis la 3 ani după ce au masacrat 8.000 de oameni

Întrebat dacă există vreo dovadă de la serviciile de informații americane care să indice că presupusul atacul cu zeci de drone, care ar fi vizat una dintre reședințele lui Vladimir Putin, chiar a avut loc, Trump a dat înapoi.

Trump: „Vom afla, dacă spuneți că atacul n-a avut loc... Este posibil”.

Kremlinul nu a prezentat vreo dovadă, dar nici nu crede că ar trebui s-o facă.

Dmitri Peskov, purtătorul e cuvânt al lui Vladimir Putin: „Nu cred că este nevoie de vreo dovadă aici, dacă a fost desfășurat un atac cu drone de o asemenea amploare, care au fost doborâte datorită muncii bine coordonate a sistemului de apărare antiaeriană. În ceea ce privește resturile, nu pot spune nimic, aceasta este mai degrabă o chestiune de care trebuie să se ocupe armata noastră. Vedem că Zelenski însuși încearcă să nege asta, iar multe instituții media occidentale, făcând jocul regimului de la Kiev, încep să promoveze ideea că nu s-a întâmplat nimic. Aceste afirmații sunt complet absurde”.

Fred Pleitgen, corespondent CNN: „Ucrainenii înșiși neagă că s-ar fi petrecut așa ceva și insistă că nu au atacat această reședință. De fapt, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ieșit public și i-a acuzat pe ruși că încearcă să găsească un pretext pentru continuarea atacurilor lor în Ucraina”.

Oricum, așa-zisul atac cu drone asupra reședinței lui Putin de la Valdai, din regiunea Novgorod, ridică multe semne de întrebare.

Chiar Ministerul rus al Apărării a anunțat că deasupra regiunii Novgorod-ului au ajuns doar 18 drone ucrainene, mult mai puține decât cele 91 anunțate de ministrul de externe Lavrov. Iar localnicii au declarat că nu au auzit nicio explozie în ultimele zile.

Reședința lui Putin de la Valdai - o clădire cu 5 niveluri, dintre care două subterane și fortificate - este unul dintre cele mai protejate locuri din Rusia.

Sursa: Pro TV

Etichete: kremlin, atac, vladimir putin, teatru,

Dată publicare: 30-12-2025 19:22

Articol recomandat de sport.ro
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Bernadette Szocs, desemnată cea mai bună sportivă a anului 2025!
Citește și...
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

Rușii „dansează” pe oasele celor uciși. Teatrul din Mariupol, redeschis la 3 ani după ce au masacrat 8.000 de oameni
Stiri externe
Rușii „dansează” pe oasele celor uciși. Teatrul din Mariupol, redeschis la 3 ani după ce au masacrat 8.000 de oameni

Rușii au redeschis teatrul din Mariupol la 3 ani după asediul din 2022, în timpul căruia au masacrat peste 8.000 de civili și au distrus 90% din oraș. Trupele trimise de Putin au lovit special teatrul în care se știa că sunt adăpostiți copii.

Pacea anunțată de Trump între Rusia și Ucraina se clatină. Putin amenință cu retragerea concesiilor făcute anterior
Stiri externe
Pacea anunțată de Trump între Rusia și Ucraina se clatină. Putin amenință cu retragerea concesiilor făcute anterior

Posibilul acord dintre Rusia și Ucraina, pe care Donald Trump îl anunța luni ca fiind „foarte aproape de a se finaliza”, pare să se destrame.

Recomandări
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”
Stiri Politice
Până când vrea Guvernul să fie promulgată, „cel târziu”, legea privind pensiile magistraților. „Așteptăm observațiile CE”

Absența celor patru judecători CCR de la ședința pentru pensiile magistraților naște noi discuții despre cum ar putea fi deblocată situația ca să nu pierdem 231 de milioane de euro.

Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri
Stiri actuale
Trafic infernal pe DN1, în Prahova. Zona în care șirul de mașini este mult mai lung de 8 kilometri

De ore bune, șoselele către stațiunile montane sunt foarte aglomerate, de zecile de mii de turiști care își vor petrece Revelionul în hoteluri sau pensiuni.

Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”
Stiri externe
Medvedev l-a amenințat cu moartea pe Zelenski. Acolitul lui Putin, în delir: „Doamna cu coasa va veni în curând”

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev l-a ameninţat cu moartea iminentă pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski marţi, într-un mesaj presărat cu insulte pe Telegram, informează DPA.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 30 Decembrie 2025

01:03:48

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28