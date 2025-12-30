Teatru ieftin jucat de ruși. Kremlinul crede că nu este nevoie de dovezi pentru presupusul atac asupra reședinței lui Putin

Kremlinul repetă acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu zeci de drone reședința lui Vladimir Putin. Însă nu doar că nu aduce dovezi, susține că nici nu este nevoie de ele pentru presupusul atac.

Dmitri Medvedev, fostul președinte rus, a amenințat printr-un mesaj că Volodimir Zelenski este condamnat la dispariția fizică. Iar Donald Trump a declarat că acuzațiile privind presupusul atac ucrainean l-au făcut „foarte furios”, dar a recunoscut că există incertitudini în legătură cu versiunea rusă a evenimentelor.

Reporter: Domnule președinte, sunteți îngrijorat că presupusul atac asupra reședinței lui Putin ar putea compromite discuțiile de pace?

Trump: Da! Nu-mi place ce aud. Nu e de bine.

Reporter: V-a spus Putin?

Trump: Ştiţi cine mi-a spus despre asta? Chiar preşedintele Putin, de dimineaţă (ora locală). Mi-a spus că a fost atacat. Nu e bine.

Trump le-a amintit jurnaliștilor cum nu a fost de acord să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Și a insistat:

Trump: „Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. Una e să atace pentru că sunt atacaţi, alta e să-i atace casa. Acum nu este momentul potrivit să faci nici una, nici alta. Și am aflat asta de la președintele Putin azi și am fost foarte furios din această cauză”.

Întrebat dacă există vreo dovadă de la serviciile de informații americane care să indice că presupusul atacul cu zeci de drone, care ar fi vizat una dintre reședințele lui Vladimir Putin, chiar a avut loc, Trump a dat înapoi.

Trump: „Vom afla, dacă spuneți că atacul n-a avut loc... Este posibil”.

Kremlinul nu a prezentat vreo dovadă, dar nici nu crede că ar trebui s-o facă.

Dmitri Peskov, purtătorul e cuvânt al lui Vladimir Putin: „Nu cred că este nevoie de vreo dovadă aici, dacă a fost desfășurat un atac cu drone de o asemenea amploare, care au fost doborâte datorită muncii bine coordonate a sistemului de apărare antiaeriană. În ceea ce privește resturile, nu pot spune nimic, aceasta este mai degrabă o chestiune de care trebuie să se ocupe armata noastră. Vedem că Zelenski însuși încearcă să nege asta, iar multe instituții media occidentale, făcând jocul regimului de la Kiev, încep să promoveze ideea că nu s-a întâmplat nimic. Aceste afirmații sunt complet absurde”.

Fred Pleitgen, corespondent CNN: „Ucrainenii înșiși neagă că s-ar fi petrecut așa ceva și insistă că nu au atacat această reședință. De fapt, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ieșit public și i-a acuzat pe ruși că încearcă să găsească un pretext pentru continuarea atacurilor lor în Ucraina”.

Oricum, așa-zisul atac cu drone asupra reședinței lui Putin de la Valdai, din regiunea Novgorod, ridică multe semne de întrebare.

Chiar Ministerul rus al Apărării a anunțat că deasupra regiunii Novgorod-ului au ajuns doar 18 drone ucrainene, mult mai puține decât cele 91 anunțate de ministrul de externe Lavrov. Iar localnicii au declarat că nu au auzit nicio explozie în ultimele zile.

Reședința lui Putin de la Valdai - o clădire cu 5 niveluri, dintre care două subterane și fortificate - este unul dintre cele mai protejate locuri din Rusia.

