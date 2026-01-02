Cozi lungi la centrele spa din apropierea Capitalei. Românii au așteptat și câte trei ore pentru a intra în piscine

Cei care n-au reușit să plece în destinații mai calde în această perioadă ori au vrut câteva ore de relaxare au mers, în număr mare, la centrele spa.

Lângă București, oamenii s-au așezat cu răbdare la coadă și, după 2–3 ore de așteptare, au intrat în piscină.

Printre palmieri, la 36 de grade Celsius, dar în România – aceasta a fost alegerea multor români pentru a doua zi din an la un centru spa din zona Capitalei.

Corespondent Știrile ProTV: „Aici sunt cupluri, familii sau grupuri de prieteni care abia așteptau să intre în piscină, să bea un cocktail și să se relaxeze. Timpul de așteptare la intrare a fost în medie de 90 de minute. S-au format cozi, însă gândul că vor ajunge în piscină a făcut ca timpul să treacă mai repede.”

Turist: „Din Dej, la spa, la un pic de relaxare.”

Reporter: „Ați venit tocmai până în București?”

Turist: „Tocmai până aici, da, e ceva unic. Am făcut de toate, că am fost și ieri și azi. Am fost la saună, la infraroșu, la saună, la masaj.”

Aglomerația nu i-a deranjat, mulți au fost mai preocupați să găsească un cadru bun pentru poze, să meargă la saună ori să savureze o băutură.

Pe lângă români, au fost și turiști din Bulgaria, Italia, Statele Unite sau Israel.

Turiști americani: „Suntem din Boston, dar ea s-a născut în India și eu în Nepal. Am fost în avion de Revelion, am ratat din păcate trecerea dintre ani, dar acum suntem aici, așa că ne bucurăm de primele două zile din an în România.”

Turist din Israel: „România este cel mai bun loc, cea mai bună țară, ne distrăm aici, dar vremea este foarte rece, îmi este foarte greu, dar supraviețuiesc.”

În primele două zile din an, centrul spa și-a atins capacitatea maximă de patru mii de persoane în același timp, pe parcursul întregului program.

