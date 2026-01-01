Rusul păcălit de „vulpe”. Inamicul personal al lui Putin a „înviat”, iar Ucraina a încasat recompensa oferită de Kremlin

01-01-2026 | 17:33
Denis Kapustin
GRU

Serviciile speciale ruse au fost păcălite de Serviciul de spionaj al Ucrainei (GUR) și a încasat chiar și recompensa Moscovei pe o asasinare înscenată.

autor
Alexandru Toader

Fondatorul și liderul Corpului de Voluntari Ruși, un grup paramilitar de extremă dreapta care luptă alături de forțele ucrainene, este în viață, a declarat joi agenția de informații militare GUR din Ucraina, la câteva zile după ce Rusia a afirmat că acesta a fost ucis pe front.

GUR a declarat că serviciile de securitate ruse au ordonat asasinarea lui Denis Kapustin, cunoscut și ca Denis Nikitin sau White Rex, și au oferit o recompensă de 500.000 de dolari pentru uciderea lui. Potrivit agenției, oficialii ucraineni au desfășurat o operațiune „complexă” de contrainformații care a dejucat complotul, potrivit The Moscow Times

GUR a publicat, de asemenea, un videoclip în care apare Kapustin alături de un comandant al unității sale de forțe speciale Timur, care a descris operațiunea de contrainformații.

Corpul de voluntari ruși a confirmat că Kapustin era încă în viață. Vestea despre moartea falsă a lui Kapustin vine după ce armata rusă a raportat în weekend că acesta a fost ucis într-un atac cu drone în regiunea Zaporiojie. Corpul de voluntari ruși a confirmat moartea sa duminică.

vladimir putin
Rusia susține că a găsit noi dovezi că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin și i le va trimite lui Trump

Șeful GUR, Kirilo Budanov, a spus că operațiunea a fost un succes răsunător: „Am păcălit complet serviciile ruse. Banii vor merge direct la întărirea forțelor speciale ucrainene”. 

Kapustin, un naționalist de extremă dreapta născut la Moscova, s-a mutat în Ucraina în 2017 și a fondat Corpul de Voluntari Ruși la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă în 2022. El folosește și pseudonimul Nikitin și numele de război White Rex.

Grupul paramilitar și-a asumat responsabilitatea pentru raidurile transfrontaliere pe teritoriul rus și afirmă că își propune să îl răstoarne pe președintele Vladimir Putin și să înființeze un stat etnic rus, renunțând la ambițiile imperiale.

Autoritățile ruse l-au adăugat pe Kapustin în registrul federal al teroriștilor și extremiștilor în martie 2023, în urma unui atac asupra regiunii Bryansk, efectuat de Corpul de Voluntari Ruși. În aceeași lună, el a fost inclus pe lista persoanelor căutate.

Kapustin are, de asemenea, interdicție de a călători în zona Schengen din 2019. Organizația de investigații Bellingcat a raportat anterior că acesta a rămas activ în rețelele de extremă dreapta din Germania, Franța și Bulgaria, în ciuda interdicției.

Sursa: The Moscow Times

