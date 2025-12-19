Darryl Nirenberg este noul ambasador al SUA în România. De la băiat de ziare și zugrav, la avocat în Senat și diplomat

Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, a anunţat vineri misiunea diplomatică americană din România.

''Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri'', a transmis ambasada, pe pagina sa de Facebook.

Anunțul oficial al confirmării a fost postat și pe site-ul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Pe 19 noiembrie, la audierea lui Darryl Nirenberg în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, acesta afirma că relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă.

"România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina. Oferă mari oportunităţi pentru companiile americane şi are potenţialul de a fi un factor decisiv în ceea ce priveşte resursele energetice. Relaţia noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă", spunea acesta.

"Dacă voi fi confirmat, mă angajez să promovez agenda 'America pe primul loc' a preşedintelui (Donald) Trump şi să lucrez pentru a face America mai puternică, mai sigură şi mai prosperă. Mă voi concentra mai întâi pe asigurarea siguranţei americanilor care servesc, locuiesc, lucrează sau vizitează această ţară. Voi lucra pentru aprofundarea parteneriatului nostru militar şi de securitate şi mă voi concentra pe consolidarea relaţiilor noastre comerciale şi de investiţii. Voi promova exporturile americane, voi susţine companiile americane şi voi încuraja investiţiile care creează locuri de muncă în Statele Unite", declara Nirenberg, la audieri.

El a subliniat atunci că nominalizarea sa pentru funcţia de ambasador în România este "profund semnificativă", întrucât bunicii săi au emigrat în Statele Unite din Europa de Est, iar el însuşi, în perioada în care a lucrat în comisia în faţa căreia a fost audiat acum, a fost martor la desfăşurarea istoriei, când a căzut Zidul Berlinului şi poporul român şi-a câştigat libertatea faţă de comunism. "Dacă voi fi confirmat, totul ar căpăta un sens deplin", a remarcat ambasadorul.

Darryl Nirenberg a fost nominalizat în luna mai în funcţia de ambasador al Statelor Unite în România de preşedintele Donald Trump.

A distribuit ziare și a fost chelner ca să strângă bani de facultate

Noul ambasador al SUA în România a candidat fără succes în 2021 pentru un post de consilier local în orașul Alexandria, din partea Republicanilor.

”Darryl Nirenberg locuiește în Alexandria de 22 de ani și în Virginia de Nord de 40 de ani. A crescut într-un orășel din nordul statului New York, unde a urmat școli publice și a jucat baseball și fotbal american.

Darryl și-a plătit singur studiile universitare și de drept; economisind bani din distribuția de ziare, livrând alimente pentru un magazin din cartier, vopsind interioare; lucrând la casa de marcat și umplând rafturile unui magazin alimentar, servind mesele la o stațiune din Catskills, apoi la Key Bridge Marriott aici, în Rosslyn, și înființându-și propria afacere vânzând dulciuri premium de la o tarabă de pe marginea drumului”, scria atunci Nirenberg pe site-ul său de campanie.

În ziua în care a absolvit Universitatea Colgate, Darryl s-a mutat în ceea ce era atunci cartierul Hamlets din West End din Alexandria. Și-a găsit un loc de muncă pe Capitol Hill și se întorcea la slujba sa de servit mesele la Marriott seara ca să strângă bani pentru facultatea de drept.

Pasionat de fotbal și hochei

În timp ce lucra ca membru al personalului Senatului, Darryl a urmat cursurile de seral ale facultății de drept de la Universitatea George Washington. După o carieră de 14 ani în Senat, unde și-a câștigat reputația de a încerca să găsească un teren comun și să producă rezultate, Darryl a intrat în sectorul privat, practicând avocatura la două firme de avocatură bipartizane importante, cu sediul în Washington D.C.

Darryl este implicat în sporturile pentru tineret de aproape două decenii. A antrenat în cadrul Asociației de Fotbal din Alexandria și în Liga Mică din Arlington și a făcut parte din Consiliul de Administrație al Ligii Mici din Arlington și din Programul de Hochei cu Câini de Gheață din Virginia de Nord.

Este membru fondator al Consiliului de Administrație al filialei Mid-Atlantic a Alianței de Antrenori Positivi, o organizație națională dedicată transformării culturii sporturilor pentru tineret și creșterii accesibilității sporturilor organizate tinerilor din comunitățile defavorizate.

Darryl și soția sa, Lori, locuiesc în cartierul Northridge din Alexandria, unde și-au crescut cei doi copii, Drew și Kelly, și câinele lor fidel, Presley. Recent, au primit un cățeluș, Gatsby.

