Adrian Zuckerman, întrebat dacă Republica Moldova va rezista atacurilor hibride ale Rusiei: Eu sper că da

Fostul ambasador SUA la București, Adrian Zuckerman, speră ca Republica Moldova să reziste atacurilor hibride lansate de Rusia înaintea alegerilor parlamentare, subliniind nevoia de sprijin din partea statelor democratice.

Zuckerman e de părere că Moldova are nevoie de sprijinul statelor democrate şi aminteşte că Senatul SUA şi-a exprimat sprijinul pentru preşedintele Maia Sandu şi pentru partidul care o susţine pe aceasta.

Întrebat, luni seară, la Digi24, dacă crede că Republica Moldova va rezista atacurilor hibride ale Federaţiei Ruse la alegerile care urmează, Adrian Zuckerman a răspuns: ”Eu sper că da”.

Moldova are nevoie de sprijin internațional

Fostul ambasador a subliniat că Moldova are nevoie de ajutor de la celelalte state democratice.

”Trebuie să aibă ajutor de la toate ţările democratice să respingă aceste atacuri care continuă din Rusia, care merg bani negri prin Lukoil, prin aranjamente făcute de Ilan Şor, un criminal care aproape a distrus Moldova acum un număr de ani, distrugând sistemul bancar acolo, furând aproape toţi banii, care e ceva de neimaginat, şi în alte metode şi chiar trimisul oamenilor acolo, din Rusia, ceva similar, din ce înţeleg, cum era Potra şi oamenii lui aici”, a afirmat Adrian Zuckerman.

Fostul ambasador a subliniat importanţa scrisorii trimise din partea Senatului, în care se arată sprijinul pentru Maia Sandu şi partidul democratic, pro-european care o susţine pe aceasta, document semnat de un politician republican şi de unul democrat.

”Aşa ca Senatul American, care se exprimă în lucruri externe, în primul rând prin acest comitet, The Foreign Relations Committee, s-a exprimat aici şi susţine democraţia, susţine libertatea şi se opune acestei agresiuni ruseşti în Moldova”, a adăugat Adrian Zuckerman.

