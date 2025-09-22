Adrian Zuckerman, întrebat dacă Republica Moldova va rezista atacurilor hibride ale Rusiei: Eu sper că da

Stiri Politice
22-09-2025 | 21:49
Ambasadorul SUA în România: ”A luat sfârşit vechea domnie a corupţiei, nepotismului şi criminalităţii organizate”
Inquam/ George Calin

Fostul ambasador SUA la București, Adrian Zuckerman, speră ca Republica Moldova să reziste atacurilor hibride lansate de Rusia înaintea alegerilor parlamentare, subliniind nevoia de sprijin din partea statelor democratice.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Zuckerman e de părere că Moldova are nevoie de sprijinul statelor democrate şi aminteşte că Senatul SUA şi-a exprimat sprijinul pentru preşedintele Maia Sandu şi pentru partidul care o susţine pe aceasta.

Întrebat, luni seară, la Digi24, dacă crede că Republica Moldova va rezista atacurilor hibride ale Federaţiei Ruse la alegerile care urmează, Adrian Zuckerman a răspuns: ”Eu sper că da”.

Moldova are nevoie de sprijin internațional

Fostul ambasador a subliniat că Moldova are nevoie de ajutor de la celelalte state democratice.

”Trebuie să aibă ajutor de la toate ţările democratice să respingă aceste atacuri care continuă din Rusia, care merg bani negri prin Lukoil, prin aranjamente făcute de Ilan Şor, un criminal care aproape a distrus Moldova acum un număr de ani, distrugând sistemul bancar acolo, furând aproape toţi banii, care e ceva de neimaginat, şi în alte metode şi chiar trimisul oamenilor acolo, din Rusia, ceva similar, din ce înţeleg, cum era Potra şi oamenii lui aici”, a afirmat Adrian Zuckerman.

Citește și
manuela catrina
Directoarea adjunctă de la Securitate Cibernetică, acuzată că susține ”comuniștii chinezi”. ”În România există trădători”

Fostul ambasador a subliniat importanţa scrisorii trimise din partea Senatului, în care se arată sprijinul pentru Maia Sandu şi partidul democratic, pro-european care o susţine pe aceasta, document semnat de un politician republican şi de unul democrat.

”Aşa ca Senatul American, care se exprimă în lucruri externe, în primul rând prin acest comitet, The Foreign Relations Committee, s-a exprimat aici şi susţine democraţia, susţine libertatea şi se opune acestei agresiuni ruseşti în Moldova”, a adăugat Adrian Zuckerman.

Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va apăra România sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Republica Moldova, adrian zuckerman,

Dată publicare: 22-09-2025 21:49

Articol recomandat de sport.ro
Câți bani primește câștigătorul "Balonului de Aur"
Câți bani primește câștigătorul "Balonului de Aur"
Citește și...
Fost ambasador SUA în România: Candidatul extremist repetă punctele din manualul lui Putin. România trebuie salvată
Alegeri prezidentiale 2025
Fost ambasador SUA în România: Candidatul extremist repetă punctele din manualul lui Putin. România trebuie salvată

Fostul ambasador al SUA în România Adrian Zuckerman, numit în funcţie în 2019, în primul mandat al lui Donald Trump, a lansat un avertisment dur despre pericolul ca un „candidat extremist” să câştige alegerile prezidenţiale din 18 mai.

Directoarea adjunctă de la Securitate Cibernetică, acuzată că susține ”comuniștii chinezi”. ”În România există trădători”
Stiri Diverse
Directoarea adjunctă de la Securitate Cibernetică, acuzată că susține ”comuniștii chinezi”. ”În România există trădători”

Fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, a acuzat-o pe directoarea adjunctă a Securității Cibernetice că ”este o susținătoare a comuniștilor chinezi”, spunând că DNSC nu poate avea credibilitate cu un astfel de conducător.

 

Fostul ambasador al SUA la București, despre refuzul Austriei de a accepta România în Schengen: „O influenţă rusă”
Stiri Politice
Fostul ambasador al SUA la București, despre refuzul Austriei de a accepta România în Schengen: „O influenţă rusă”

România ar trebui să aibă curajul de a lupta pentru acceptarea şi în spaţiul Schengen declară ostul ambasador al SUA la București Adrian Zuckerman, care susține că poziția Austriei de respingere a României este influențată de Rusia.

Ambasadorul SUA în România: ”A luat sfârşit vechea domnie a corupţiei, nepotismului şi criminalităţii organizate”
Stiri Diverse
Ambasadorul SUA în România: ”A luat sfârşit vechea domnie a corupţiei, nepotismului şi criminalităţii organizate”

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a declarat că în România ”a luat sfârșit vechea domnie a corupției”, iar legătura dintre cele două țări este incredibil de puternică și specială.

Ambasadorul SUA la Bucureşti îşi încheie mandatul. Adrian Zuckerman s-a întâlnit cu ministrul Bogdan Aurescu
Stiri actuale
Ambasadorul SUA la Bucureşti îşi încheie mandatul. Adrian Zuckerman s-a întâlnit cu ministrul Bogdan Aurescu

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, luni, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), pe ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Adrian Zuckerman, în vizită de rămas-bun.

Recomandări
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei
Stiri externe
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sisteme turcești de supraveghere aeriană ar putea fi dislocate curând în România și Polonia. Măsura ar face parte din Santinela Estică, răspunsul NATO la desele incursiuni ale rușilor în spațiul aerian al Alianței.  

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Stiri actuale
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca Rusia să atace România. ”Abia ține linia frontului cu Ucraina. De unde să aducă?”
Stiri actuale
Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca Rusia să atace România. ”Abia ține linia frontului cu Ucraina. De unde să aducă?”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, e de părere că ”e improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO”. El afirmă că înţelege temerile unora dintre români cu privire la război, însă dă asigurări că ”România e o ţară sigură”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Septembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28