Americanii au livrat de urgență României un echipament sofisticat pentru supravegherea Mării Negre

Stiri Diverse
24-09-2025 | 17:31
sisteme radar mobile
US Embassy Bucharest

Statele Unite au livrat României mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre. Echipamentul a fost achitat de Departamentul de Stat al SUA, potrivit ambasadei americane de la București.

 

autor
Cristian Anton

Armata României a primit noi sisteme radar mobile, care vor îmbunătăți capacitatea de supraveghere și urmărire a activității din Marea Neagră. Echipamentele avansate au fost livrate Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare”, a transmis Ambasada SUA la București printr-o postare pe pagina sa Facebook.

sisteme radar mobile sisteme radar mobile
sisteme radar mobile sisteme radar mobile
sisteme radar mobile sisteme radar mobile

Potrivit reprezentanței diplomatice, echipamentul a fost achitat de către Departamentul de Stat al SUA.

Citește și
sergent mihaela miller
Motivul pentru care americanii vorbesc cu mândrie despre sergentul român Mihaela Miller. ”Casa mea departe de casă”

Noile sisteme, achiziționate prin programul de finanțare militară externă al Departamentului de Stat al SUA, consolidează poziția României la Marea Neagră și reflectă cooperarea solidă în domeniul apărării dintre Statele Unite și România. Prin această modernizare, ambele națiuni devin mai puternice și mai sigure”, a mai spus Ambasada SUA, care își încheie mesajul cu ”#StrongerTogether”. 

Donald Trump crede că Ucraina are șansa să-și recucerească teritoriile pierdute: „Armata Rusiei nu a ajuns prea departe”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: marea neagra, ambasada SUA, livrare, armata romana, radar, supraveghere,

Dată publicare: 24-09-2025 17:31

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Armata americană va construi un obiectiv strategic în Galați. România își întărește apărarea la granița estică
Stiri actuale
Armata americană va construi un obiectiv strategic în Galați. România își întărește apărarea la granița estică

Armata americană va construi în colaborare cu Forțele Terestre Române un poligon modern de tancuri la Smârdan, în Galați. Noul obiectiv va duce la o instruire ”la cel mai înalt nivel” a românilor, susține Ambasada SUA la București.  

Motivul pentru care americanii vorbesc cu mândrie despre sergentul român Mihaela Miller. ”Casa mea departe de casă”
Stiri Sociale
Motivul pentru care americanii vorbesc cu mândrie despre sergentul român Mihaela Miller. ”Casa mea departe de casă”

Garda Națională și Ambasada SUA la București vorbesc în termeni elogioși despre sergentul român Mihaela Miller, care ”construiește punți” între americani și români și consolidează legăturile dintre trupele celor două state aliate.

 

Americanii distribuie românilor o imagine care te lasă fără cuvinte: ”Una dintre cele mai uimitoare”
Stiri Diverse
Americanii distribuie românilor o imagine care te lasă fără cuvinte: ”Una dintre cele mai uimitoare”

Ambasada SUA la București a postat sâmbătă o imagine suprinsă de telescopul James Webb, la 3 ani de când a fost făcută pentru prima oară publică. Fotografia spectaculoasă cuprinde peste 25.000 de galaxii și roiuri stelare.

Legătura uluitoare dintre Mihai Viteazul și fondarea Statelor Unite ale Americii
Stiri Diverse
Legătura uluitoare dintre Mihai Viteazul și fondarea Statelor Unite ale Americii

Unul dintre primii coloniști americani și o figură-cheie în fondarea celor ce vor urma să devină Statele Unite ale Americi a fost căpitan în oastea lui Mihai Viteazu, ne amintește Ambasada SUA la București.

 

Anunț al Ambasadei SUA la București despre trupele americane din România
Stiri Diverse
Anunț al Ambasadei SUA la București despre trupele americane din România

Armata americană a livrat un nou echipament militar în România, iar soldații de peste Ocean au efectuat un antrenament special la Babadag pentru folosirea acestuia, în ceea ce Ambasada SUA transmite că reprezintă o consolidare a parteneriatului.

Recomandări
Guvernul pregătește rectificarea de buget. Premierul Ilie Bolojan: ”Este una destul de tensionată”
Stiri Politice
Guvernul pregătește rectificarea de buget. Premierul Ilie Bolojan: ”Este una destul de tensionată”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că viitoarea rectificare de buget este una ”destul de tensionată”, pentru că Guvernul este ”puternic presat” de zona de investiţii.

Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an
Stiri Justitie
Surse Agerpres: Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai. A fugit din România la începutul acestui an

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în Dubai, după ce a fost dat în urmărire internaţională de autorităţile române pentru că a fugit din ţară, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Director ANM: România va intra într-un proces de răcire. Minimele ajung la -3, -2 grade. Nu excludem să avem ninsori la munte
Vremea
Director ANM: România va intra într-un proces de răcire. Minimele ajung la -3, -2 grade. Nu excludem să avem ninsori la munte

România va avea o răcire a vremii, cu minime de -2/-3 grade în depresiuni și maxime de 25-26 de grade în sud, a anunțat miercuri șefa ANM, Elena Mateescu.

Top citite
1 olena zelenska
Imago
Stiri externe
Olena Zelenska afirmă că, în ritmul actual, ar fi nevoie de „50 de ani” pentru a repatria toţi copiii ucraineni din Rusia
2 Alex Florența
Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Stiri actuale
Procurorul general, despre ridicarea imunităţii Dianei Şoşoacă: „Persoana poate dobândi o altă calitate”
3 Claudia Cardinale
Getty
Stiri Mondene
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 24 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28