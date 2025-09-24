Americanii au livrat de urgență României un echipament sofisticat pentru supravegherea Mării Negre

Statele Unite au livrat României mai multe sisteme de radar mobile pentru supravegherea Mării Negre. Echipamentul a fost achitat de Departamentul de Stat al SUA, potrivit ambasadei americane de la București.

”Armata României a primit noi sisteme radar mobile, care vor îmbunătăți capacitatea de supraveghere și urmărire a activității din Marea Neagră. Echipamentele avansate au fost livrate Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare”, a transmis Ambasada SUA la București printr-o postare pe pagina sa Facebook.

Potrivit reprezentanței diplomatice, echipamentul a fost achitat de către Departamentul de Stat al SUA.

”Noile sisteme, achiziționate prin programul de finanțare militară externă al Departamentului de Stat al SUA, consolidează poziția României la Marea Neagră și reflectă cooperarea solidă în domeniul apărării dintre Statele Unite și România. Prin această modernizare, ambele națiuni devin mai puternice și mai sigure”, a mai spus Ambasada SUA, care își încheie mesajul cu ”#StrongerTogether”.

