Nina Dobrev, vedeta din The Vampire Diaries, și-a sărbătorit ziua de naștere | GALERIE FOTO
Nina Dobrev, actrița principală din serialul Vampires Diares, a împlinit 37 de ani, vineri. Ea a marcat momentul cu un videoclip amuzant, pe fundalul piesei „Feeling Good”, în interpretarea lui Michael Bublé.
În videoclip, vedeta stă în fața unor baloane pe care scrie „forever 30” și a unui tort, întorcându-și capul în timp ce cineva îi oferă ochelari de soare, o tiară și o lumânare de aniversare, pe care se preface că o fumează înainte de a o înfige în tort și de a zâmbi către cameră.
„4ever & ever ????????♀️????”, a scris Nina Dobrev în descrierea postării, făcând aparent referire la rolul său din serialul supranatural de succes „The Vampire Diaries”, unde a interpretat-o pe Katherine Pierce, o vampiriță care nu îmbătrânește niciodată, scrie Yahoo News.
Relație încheiată după cinci ani
Nina Dobrev și olimpicul Shaun White și-au anulat logodna după cinci ani de relație, în luna septembrie. Deși nu este clar ce a dus la despărțirea dintre Dobrev și sportivul în vârstă de 39 de ani, o sursă a declarat pentru Star în aceeași lună că „este un mic secret murdar, nespus, că el este foarte ușor atras de o femeie frumoasă”.
După despărțire, Dobrev a fost surprinsă pe un iaht alături de Zac Efron în aceeași lună, potrivit unor fotografii obținute de Daily Mail. O sursă a declarat atunci pentru Star că „petrecerea timpului cu Zac este cel mai bun medicament”.
De atunci, vedeta pare să se bucure din plin de viață — cel mai recent, a sărbătorit Revelionul în St. Barts, pe un iaht, alături de alte vedete de top, printre care Glen Powell, Michelle Randolph și Miles Teller.
Sursa: StirilePROTV
10-01-2026 10:28
10-01-2026 10:28