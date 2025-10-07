Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse

Stiri Politice
07-10-2025 | 13:33
Cristian Diaconescu
Inquam Photos / George Călin

Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse politice pentru News.ro.  

autor
Claudia Alionescu

Luminiţa Odobescu, consilier prezidenţial pentru afaceri europene, ar putea fi numită ambasador la Madrid. Cei doi îşi vor încheia mandatele la Cotroceni începând cu 1 noiembrie, la cerere, decretele în acest sens fiind semnate luni de preşedintele Nicuşor Dan, care a anunţat şi noi numiri.

De asemenea, fostul premier Dacian Cioloş este vehiculat în MAE pentru un post de ambasador al României la UE.

În prezent, postul este ocupat de Iulia Matei, numită de fostul preşedinte Klaus Iohannis în 2021.

Şi Andrei Ţărnea, în prezent purtător de cuvânt al MAE, va fi trimis ca ambasador, dar încă negociază destinaţia, susţin sursele citate.

Citește și
nicusor dan
Cristian Diaconescu confirmă: se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă. „Ne dorim să fie una de substanţă”

De asemenea, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, ar urma să fie rechemat în ţară în această toamnă.

Muraru a anunţat conducerea MAE că îşi va încheia cariera diplomatică odată cu misiunea din America, urmând să se înregimenteze politic la Bucureşti.

Hornarii, la mare căutare de oameni, înainte de a-și aprinde focul în casă. „Chemăm din timp pentru siguranța noastră”

Sursa: News.ro

Etichete: Turcia, romania, ambasador, cristian diaconescu,

Dată publicare: 07-10-2025 13:20

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
Citește și...
Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu și alți consilieri de la Cotroceni, eliberați din funcții de Nicușor Dan, ”la cerere”
Stiri Politice
Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu și alți consilieri de la Cotroceni, eliberați din funcții de Nicușor Dan, ”la cerere”

Președintele Nicușor Dan a eliberat din funcție șase consilieri prezidențiali. Printre aceștia se află Cristian Diaconescu, care îl consilia pe probleme de apărare și siguranță națională, precum și Luminița Odobescu, responsabilă de politică externă.

Cristian Diaconescu confirmă: se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă. „Ne dorim să fie una de substanţă”
Stiri Politice
Cristian Diaconescu confirmă: se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă. „Ne dorim să fie una de substanţă”

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să fie una de substanţă, nu de imagine.

Cristian Diaconescu: Nu va fi război în România. Alerta partenerilor externi pentru a nu fi război este de nivel foarte înalt
Stiri Politice
Cristian Diaconescu: Nu va fi război în România. Alerta partenerilor externi pentru a nu fi război este de nivel foarte înalt

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că în România nu va fi război, susţinând că ”alerta” la nivelul partenerilor externi ai României pentru a evita un război în spaţiul euro-atlantic este una de foarte înalt nivel.

„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute
Stiri Politice
„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, afirmă că, la negocierile de pace privind conflictul din Ucraina, România, dar şi Polonia şi ţările baltice vor impune ”linii roşii” privind securitatea proprie.

Recomandări
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate: Călărași, Constanța, Ialomița
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate: Călărași, Constanța, Ialomița

România se pregătește să facă față unui nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, și care urmează să ajungă la noi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a participat la un comitet pentru situații de urgență și a anunțat că ”suntem pregătiți”.  

Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea
Stiri actuale
Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea

Surse din rândul Curții Constituționale au precizat pentru Știrile Pro TV că judecătorii CCR vor amâna din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților.  

Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Ce descoperiri în domeniul fenomenelor cuantice au făcut laureații de anul acesta
Stiri actuale
Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Ce descoperiri în domeniul fenomenelor cuantice au făcut laureații de anul acesta

Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost acordat oamenilor de știință John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis pentru contribuțiile lor esențiale la înțelegerea fenomenelor cuantice la scară macroscopică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Octombrie 2025

03:13:02

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28