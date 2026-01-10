„Cadoul” pe care Bill Gates i l-a făcut fostei sale soții la patru ani de la divorț

Bill Gates a făcut o plată de divorț de 7,88 miliarde de dolari (5,9 miliarde de lire sterline) către fosta sa soție, Melinda French Gates.

Fondatorul Microsoft a făcut această donație de miliarde către fundația privată Pivotal Philanthropies a lui French Gates, care lucrează pentru a sprijini și a împuternici femeile, relatează telegraph.co.uk.

Cuplul, care are împreună trei fete, a divorțat în 2021 după 27 de ani de căsnicie.

Detaliile „donației”, cea mai mare din istorie, au fost dezvăluite de New York Times.

„Donația”, care a ieșit la iveală prin declarațiile fiscale, a făcut parte din acordul de divorț în valoare de 76 de miliarde de dolari (56,6 miliarde de lire sterline).

Ca urmare a divorțului, French Gates și-a dat demisia din funcția de co-președinte al Fundației Bill și Melinda Gates în mai 2024.

French Gates a declarat anterior că relația fostului ei soț cu „abominabilul și maleficul” Jeffrey Epstein a fost un factor în decizia ei de a divorța.

Femeia de 57 de ani a spus că a „clarificat foarte bine” cât de inconfortabil se simțea referitor la interacțiunile soțului ei de atunci cu finanțatorul condamnat pentru pedofilie, dar că avertismentul ei părea să nu fi avut efect.

„Nu a fost un singur lucru, au fost multe. Nu mi-a plăcut că a avut întâlniri cu Jeffrey Epstein”, a spus ea, când a fost întrebată de ce s-au despărțit.

Într-un interviu dat la CBS Mornings în martie, French Gates a spus că a mers să se întâlnească cu Epstein pentru că „voia să vadă cine este acest om”.

„Am regretat din momentul în care am pășit în casă. Era abominabil. Era răul întruchipat. Am avut coșmaruri după aceea.”

Prietenia domnului Gates cu pedofilul este bine documentată.

El l-a întâlnit pe Epstein de mai multe ori, inclusiv de cel puțin trei ori în reședința lui din New York, începând cu 2011, la cinci ani după ce finanțatorul pledase vinovat pentru acuzațiile privind racolarea unei fete pentru prostituție și solicitarea unei prostituate.

Epstein a evitat un termen de închisoare datorită unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Nu au existat acuzații de comportament impropriu împotriva lui Gates.

Controversa privind relația lui cu Epstein a fost readusă în atenția publicului în decembrie, odată cu publicarea unui lot de 68 de fotografii de către democrați.

Acestea includeau două fotografii cu Bill Gates alături de femei, ale căror fețe fuseseră neclarificate.

O altă fotografie arăta o poză înrămată a miliardarului pe peretele lui Epstein și o altă imagine îl arăta alături de Andrew Mountbatten-Windsor.

Există, de asemenea, o fotografie cu Bill Gates și un bărbat despre care se crede că era unul dintre piloții de bază ai lui Epstein.

„Acele întâlniri au fost o greșeală”

Bill Gates a declarat la un moment dat că a luat cina cu Epstein de mai multe ori, sperând că acesta îl va ajuta să obțină donații de la prieteni bogați pentru fundația sa.

„Aceste întâlniri au fost o greșeală”, a declarat el pentru PBS în 2021.

„Am fost prost să petrec timp cu el.”, a mai precizat Bill Gates.

Într-un interviu pentru un post australian în 2023, acesta a minimalizat asocierea lui cu Epstein: „Am luat cina cu el și atât.”

O serie de mesaje text din 2017, publicate de Congres în noiembrie, oferă mai multe detalii despre relația lor, Epstein încercând, fără succes, să-l convingă pe Bill Gates să investească într-un fond caritabil deductibil fiscal.

Conform unuia dintre mesajele text, trimis de unul dintre consilierii domnului Gates, propunerea a fost respinsă de doamna French Gates.

Fundația Pivotal Philanthropies este una dintre cele mai mari fundații private din SUA.

Bill Gates a promis să doneze din averea sa

Bill Gates a promis să doneze 99% din averea sa, estimată la 200 de miliarde de dolari (149 miliarde de lire sterline), păstrând 1% pentru el și copiii săi.

Aceasta ar însemna 1,62 miliarde de dolari (1,2 miliarde de lire sterline).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













