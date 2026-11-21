Seismul a avut loc vineri la ora locală 19:09 (00:09 GMT, sâmbătă, 21 noiembrie), la o adâncime de 129 de kilometri, cu epicentrul situat la 30 de kilometri nord-vest de oraşul Junin, o zonă rurală slab populată, informează Agerpes, care citează EFE.

Municipalitatea din Lima a anunţat că o tânără a fost rănită la cap după ce a fost lovită de o bucată de ciment căzută de pe o clădire din centrul istoric al capitalei peruane.

Inspecţiile iniţiale efectuate în oraşele din regiunea centrală andină Junin, în apropierea epicentrului, au identificat cel puţin 39 de locuinţe afectate de crăpături şi alte daune.

Şeful Institutului Naţional de Apărare Civilă (Indeci), Luis Vasquez, a declarat la postul public de televiziune TV Peru că, pe lângă mai multe surpări de drumuri, unele districte s-au confruntat cu pene de curent.

De asemenea, el a informat în legătură cu unele daune la primul etaj al spitalului din Pichanaki şi la Universitatea Peruană din Anzi, ambele situate în provincia Chanchamayo, care face parte din Junin.

În Lima, unde cutremurul a fost resimţit moderat, au avut loc unele alunecări de teren în districtul Independencia, în nordul capitalei, şi de-a lungul Costa Verde, o zonă de coastă, unele pietre au căzut de pe stânci, dar nu au fost raportate accidente.

În plus, ministrul apărării peruan, Rafael Belaunde, a informat că seismul a provocat pagube la anumite infrastructuri, dar că, până în prezent, nu există pagube materiale majore sau răniţi grav.