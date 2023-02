Cutremur cu magnitudinea de 7,8 în Turcia și Siria. Sunt 195 de morți și sute de răniți. VIDEO și GALERIE FOTO

Agenția Turcia pentru managementul dezastrelor și situațiilor de urgență a declarat că sunt cel puțin 76 de persoane moarte în șapte provincii turcești. Agenția a declarat că peste 440 de persoane au fost rănite, notează AP.

Astfel, bilanțul este, în prezent, de 195 de morți în Turcia și Siria.

Salvatorii și locuitorii au căutat frenetic supraviețuitori sub dărâmăturile clădirilor zdrobite din mai multe orașe de pe ambele părți ale graniței.

Regiunea sudică Gaziantep este unul dintre principalele centre industriale şi de producţie ale Turciei şi se învecinează cu Siria. În zonă sunt adăpostiţi, de asemenea, numeroşi refugiaţi.

Un corespondent BBC din Turcia relatează că la Diyarbakir un centru comercial s-a prăbuşit.

Jurnalistul Eyad Kourdi, care locuieşte în oraşul Gaziantep, a declarat pentru CNN că au avut loc până la opt replici "foarte puternice" în mai puţin de un minut de la producerea cutremurului iniţial cu magnitudinea de 7,8, ceea ce a făcut ca lucrurile din casă să cadă la pământ.

Cutremurul a fost resimţit în Cipru, Liban, Grecia şi Israel, potrivit The Guardian.

Presa de stat siriană a declarat că un număr mare de clădiri s-au prăbuşit în provincia Alep, în timp ce o sursă din cadrul serviciilor civile din Hama a declarat că mai multe clădiri s-au prăbuşit şi acolo.

"Au căzut tablouri de pe pereţii din casă", a declarat Samer, un locuitor din Damasc, capitala siriană. "M-am trezit îngrozit. Acum suntem cu toţii îmbrăcaţi şi stăm la uşă", a povestit sirianul.

Oamenii din Damasc, precum şi din oraşele libaneze Beirut şi Tripoli au fugit în stradă şi s-au urcat în maşini pentru a se îndepărta de clădiri, au declarat martorii.

Oamenilor li s-a cerut să evite să folosească serviciul de telefonie mobilă şi să se folosească numai de mesajele text sau de mesaje transmise prin internet.

#UPDATE A 7.8-magnitude earthquake has killed at least five people in the Turkish province of Osmaniye, the state-run Anadolu Agency reports the provincial governor as saying.

Governor Erdinc Yilmaz also said that 34 buildings were destroyed in the province pic.twitter.com/issPf9ggsm