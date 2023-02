Klaus Iohannis, după cutremurul din Turcia si Siria: ”Sincere condoleanţe din partea României familiilor victimelor”

"Gândurile noastre se îndreaptă către victimele şi familiile acestora după cutremurul devastator care a lovit Turcia şi Siria. Transmit sincere condoleanţe din partea României familiilor victimelor şi însănătoşire grabnică persoanelor rănite. România este solidară cu cei afectaţi de această tragedie", a scris, luni, pe Twitter, şeful statului.

Our thoughts are with the victims & their families after the devastating earthquake that hit Türkiye & Syria. I convey Romania’s heartfelt condolences to the families of the victims & fast recovery of the injured people. ????????stands in solidarity with those affected by this tragedy.