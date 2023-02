Un castel construit acum peste 2.200 ani a fost distrus de cutremurul din Turcia. GALERIE FOTO și VIDEO

Unele bastioane din părţile de est, sud şi sud-est ale istoricului Castel Gaziantep din cartierul central Şahinbey au fost distruse de cutremur, resturile au ajuns până pe drum, conform Daily Sabah.

Balustradele de fier din jurul curții au fost distruse și împrăștiate pe trotuarele din jur. De asemenea, s-a prăbușit și zidul de sprijin de lângă castel, iar în unele bastioane au fost observate crăpături mari după cutremur.

Cupola și zidul estic al moscheei istorice Șirvani, de lângă castel, s-au prăbușit parțial.

❗???????? The Gaziantep Castle, which was built more than 2,200 years ago, collapsed during the earthquake.#Turkey #TurkeyEarthquake #earthquake #BreakingNews #deprem #Syria pic.twitter.com/PtCVgCqA3Y