Cum suportă SUA costul tarifelor impuse de Donald Trump. Ce arată primele analize economice

Stiri externe
14-10-2025 | 08:48
Donald Trump


Companiile şi consumatorii americani resimt tot mai puternic efectele noilor tarife vamale impuse de administraţia Trump, contrazicând afirmaţiile preşedintelui conform cărora ”ţările străine vor plăti preţul protecţionismului american”.


Mihaela Ivăncică

Primele analize economice arată că povara fiscală este suportată în principal de firmele americane, care transferă o parte din costuri asupra consumatorilor finali, alimentând presiunile inflaţioniste, relatează Reuters.

”Majoritatea costurilor par să fie suportate de companiile din SUA”, a explicat profesorul Alberto Cavallo de la Harvard University, care monitorizează evoluţia preţurilor pentru peste 359.000 de produse.

Studiul arată că preţurile bunurilor importate au crescut în medie cu 4%, iar cele ale produselor interne cu 2%, de la debutul noilor tarife în martie.

Creşterile sunt mai accentuate la produsele pe care Statele Unite nu le pot fabrica intern, precum cafeaua, sau la cele provenite din ţări puternic vizate de tarife, cum este Turcia. Totuşi, scumpirile rămân sub nivelul taxelor impuse, ceea ce indică faptul că furnizorii absorb o parte din costuri.

Cercetătorii de la Yale University confirmă tendinţa: ”Producătorii străini nu absorb semnificativ tarifele americane, contrar afirmaţiilor oficiale”. Indicii naţionali ai preţurilor la export arată că bunurile provenite din China, Germania, Mexic, Turcia şi India s-au scumpit, cu excepţia Japoniei.

Tarifele au crescut de la 2% la 17%

Noile taxe au ridicat nivelul mediu al tarifelor de la aproximativ 2% la 17%, iar adaptarea la acest regim comercial va dura luni de zile. Conform estimărilor, taxele suplimentare aplicate importurilor însumează 30 de miliarde de dolari pe lună.

Printre companiile care au majorat deja preţurile se numără Procter & Gamble, EssilorLuxottica (producătorul Ray-Ban) şi Swatch Group, în timp ce firmele auto europene au încercat să absoarbă parţial impactul.

Un sondaj Reuters arată că 72% dintre companiile din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa au crescut preţurile de la începutul disputei comerciale.

Efectele se resimt şi în comerţul mondial: exporturile Uniunii Europene către SUA au scăzut cu 4,4% în iulie, iar cele ale Germaniei cu peste 20% în august. Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) a redus prognoza de creştere a volumului comerţului global pentru anul viitor la doar 0,5%, invocând efectele întârziate ale tarifelor americane.

Economiștii avertizează asupra inflației

Economiştii avertizează că, deşi efectul imediat asupra inflaţiei poate părea moderat, impactul cumulat al tarifelor ar putea adăuga până la 1 punct procentual la inflaţia de bază a SUA în următorul an.

Rezerva Federală estimează deja că tarifele contribuie cu 30–40 puncte de bază la rata actuală a inflaţiei, în timp ce unii oficiali susţin că efectele vor fi „temporare”.

Totuşi, încetinirea cererii externe şi scumpirea importurilor ridică riscul unei contracţii mai ample a comerţului global.

Banca olandeză ING estimează că exporturile europene către SUA s-ar putea reduce cu 17% în următorii doi ani, ceea ce ar costa economia UE circa 0,3% din PIB.

”Impactul deplin al tarifelor nu s-a manifestat încă. Dar efectele vor deveni vizibile în lunile următoare — şi nu vor fi uşor de inversat”, avertizează economistul ING Ruben Dewitte.

Sursa: News.ro



14-10-2025 08:48

