Semne de întrebare după semnarea acordului istoric de pace. Trump: „Reconstrucția Gazei va fi partea cea mai ușoară”

14-10-2025 | 08:44
Războiul din Gaza s-a încheiat, a transmis aseară președintele Donald Trump, în fața câtorva zeci de șefi de stat și de guvern.

Ultimii 20 de ostatici ținuți de Hamas în Gaza au revenit în Israel după 2 ani de captivitate. Doar rămășițele pâmântești a 4 dintre cei 28 de oameni care n-au supraviețuit au fost predate.

În Parlamentul de la Ierusalim, liderul de la Casa Albă a vorbit despre „zorii istorici ai unui Orient Mijlociu fără războaie", deși negocierile nu s-au terminat. Liderul american a plecat, apoi, în Egipt, pentru a prezida summitul de pace.

După 738 de zile de captivitate, Hamas i-a eliberat pe ultimii 20 de ostatici israelieni în viață și urmează să predea rămășițele pământești ale celor 28 de persoane moarte în captivitate.

Supraviețuitorii au fost preluați de Crucea Roșie, care i-a transferat armatei la o bază militară israeliană pentru o evaluare medicală.

Apoi, oamenii au fost transportați la spitale, unde primesc sprijin medical. Acolo s-au putut întâlni, în sfârșit, cu familiiile.

Cine sunt ostaticii eliberați

Cei eliberați sunt toți bărbați, majoritatea tineri, cel mai în vârstă din grup are 48 de ani. Printre ei se află și Evyatar David, care acum câteva luni a fost fimat de Hamas numai piele și os, săpându-și propria groapă. Pe de altă parte, niciunul dintre bătrânii răpiți pe 7 octombrie 2023 nu a supraviețuit. Femeile și copiii, fie au fost eliberați în schimburi anterioare, fie au murit în captivitate.

În schimbul ostaticilor, Israelul a eliberat 250 de deținuți palestinieni din închisorile sale și 1.700 de deținuți arestați în Gaza.

La Ierusalim, președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu familiile ostaticilor și a fost primit cu aplauze, minute în șir, în Parlament.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Aceasta nu este doar sfârșitul unui război, ci sfârșitul unei epoci a terorii și a morții și începutul unei epoci a credinței, speranței și a lui Dumnezeu.

Din Tel Aviv, liderul de la Casa Albă a zburat la Sharm el-Sheik, în Egipt, la un summit dedicat consolidării acordului de încetare a focului în Fâșia Gaza.

Donald Trump, președintele SUA: Este cel mai important și cel mai complicat acord, și, de asemenea, (Orientul Mijlociu) este locul care ar putea duce la probleme uriașe, precum Al Treilea Război Mondial. Întotdeauna s-a spus că Al Treilea Război Mondial va începe în Orientul Mijlociu, dar asta nu se va întâmpla.

Zeci de șefi de stat au răspuns la invitației de a participa la conferința pe tema reconstrucției în Gaza. Acesta este, de altfel, pasul următor al procesului de pace în regiune.

Nu se știe cine își va asuma guvernarea în Gaza

Donald Trump: Vine o nouă și frumoasă zi, iar acum începe reconstrucția. Reconstrucția va fi, poate, partea cea mai ușoară. Cred că am făcut deja cea mai grea parte, pentru că restul se va lega de la sine. Cu toții știm cum să reconstruim și știm să construim mai bine decât oricine altcineva în lume.

Nu se știe, în acest moment, ce scria în documentul semnat de liderii ce participă la summit. Israelul și Hamas au încheiat doar un acord de armistițiu, care a permis eliberarea ostaticilor.

Aspecte cheie ale planului de pace în 20 de puncte al președintelui Donald Trump nici n-au fost discutate. Printre altele, nu se știe în ce condiții va avea loc dezarmarea grupării teroriste și nici cine își va asuma guvernarea în Gaza.

