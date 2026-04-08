Unii au scandat sloganuri ostile pe străzile capitalei iraniene: „Moarte Americii, moarte Israelului, moarte compromisurilor!”, în timp ce alţii au ars steaguri americane şi israeliene.

O parte din mulţime s-a angajat, de asemenea, să-l urmeze pe Khamenei, după anunţarea armistiţiului cu Statele Unite şi Israel. „Tot ce spune liderul nostru este lege”, a declarat o manifestantă. „Dacă el consideră oportun, vom respecta un armistiţiu. Altfel, suntem gata să rămânem în stradă şi să luptăm pentru totdeauna”, a adăugat ea.

Această manifestaţie a avut loc la câteva ore după ameninţările preşedintelui american Donald Trump, care declarase că „o întreagă civilizaţie va pieri” marţi seară, dacă Iranul nu încheie un acord.

Trump a acceptat să suspende bombardamentele şi atacurile împotriva Iranului timp de două săptămâni, cu condiţia ca Iranul să redeschidă strâmtoarea Ormuz.

În urma anunţului lui Trump, Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului a publicat o declaraţie lungă în mass-media de stat iraniană, proclamând victoria şi prezentând detaliile unui plan în zece puncte menit să pună capăt războiului.