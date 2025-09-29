De ce a eșuat campania agresivă a Rusiei în Republica Moldova. „Nu s-au așteptat deloc la așa ceva”

PAS a obținut peste jumătate din voturile celor care s-au prezentat la urne, mai exact 50,2%, dublu față de următorul clasat: Blocul Electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei", pro-rus, care a obținut doar 24,17%.

Pe poziția a treia s-a situat Blocul Electoral "ALTERNATIVA", cu 7,96%. În Parlament a intrat și Partidul Nostru, al lui Renato Usatîi, cu 6,2% din totalul voturilor exprimate, iar pe ultimul loc, surpriza acestor alegeri, se află Partidul Politic "Democrația Acasă", cu 5,62%, partid care a fost sprijinit de George Simion, liderul AUR din România.

Cum traducem rezultatele de duminică mai departe de entuziasmul pe care l-am văzut?

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Trebuie să recunoaștem că au fost neașteptate, pentru că sondajele de opinie nu dădeau așa rezultate. Ne așteptam ca PAS să fie pe locul întâi, dar nu se obțină majoritate absolută. Părea un vis. S-a întâmplat. De ce? Există mai multe explicații. Cea mai simplă pe care o folosim în sociologia electorală este spirala tăcerii. Altfel spus, sunt oameni care nu declară în sondajele de opinie ce votează, din cauza presiunii publice. Și au făcut-o în sondaje. Erau foarte mulți nehotărâți. Sunt nehotărâți, dar de fapt, știau cu cine votează”.

Este de fapt victoria Europei contra Rusiei? Putem privi rezultatele din această perspectivă?

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Nu este un vot neapărat entuziast în favoarea PAS, este un vot în favoarea Europei și este un vot de care România și Uniunea Europeană aveau nevoie pentru a răsufla ușurate, pentru că a fost o perioadă foarte dificilă. Deci putem spune că este cumva o victorie a Europei în fața Rusiei. Categoric Rusia nu s-a așteptat deloc la așa ceva. Știți, Europa a reușit să transmită o parte din valorile salioteoriei importante a europenizării. A transmis valorile sale în Moldova, care au prins pentru că toată campania Rusiei, ca și în România, anul trecut și anul acesta, a fost împotriva valorilor europene. Majoritatea moldovenilor s-au dovedit rezilienți în fața acestui atac, poate și pentru că veneau din Uniunea Sovietică, poate pentru că, spre deosebire de români, nu sunt Uniunea Europeană și NATO și resimt nevoia unei protecții economice și militare. Dar cert este că acest vot este categoric”.

Este clar că misiunea Maiei Sandu, nu va fi deloc ușoară, chiar și cu majoritatea parlamentară, de partea sa. Care este cel mai mare risc, imediat, după aceste alegeri: instabilitatea internă, reacția Moscovei, sau așteptările uriașe ale oamenilor, care ar putea fi greu de îndeplinit?

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Maia Sandu are un al doilea mandat, de data asta plin și legitim, în care va putea schimba istoria Moldovei. Pe de altă parte, nu-i va fi ușor nici în acest context și mă gândesc care vor fi cele mai mari riscuri, imediat după aceste alegeri. Cele mai importante erau cele pe care le-am văzut deja, începute dimineață, respectiv încercarea Rusiei de a produce tulburări sociale și de a contesta legitimitatea alegerilor este primul hop care pare că va fi trecut. Apoi, o problemă importantă este reconcilierea cu o parte a societății care nu a votat cu pașii, nu a votat. Calea europeană nu va fi foarte ușoară, pentru că situația economică a Moldovei, chiar dacă a fost mai bună decât înainte, nu a fost suficient de bună. Seamănă foarte bine cu ceea ce s-a întâmplat în România. Oameni care așteaptă schimbări rapide și dacă nu le vor primi, vor fi dezamăgiți absolut. Dar pe de altă parte, să observăm diferența la diaspora moldovenească, care nu a putut în niciun fel fi atacată prin instrumentele războiului”.

Credeți că e ceva ce am putea învăța de la moldoveni?

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Cred că și ei au învățat de la noi. Au învățat care este pericolul și au luat o serie de măsuri de precauție. Pe de altă parte, da, să fim mult mai deciși să combatem fără niciun fel de limite aceste teorii ale conspirației. Ei așa au făcut, au prezentat toate atacurile împotriva ordinii, împotriva alegerilor corecte. Până în ultimul moment, până și după închiderea urnelor, așa cum a spus corespondența dumneavoastră de la Chișinău, au arestat pe cei care voiau să pună rezultatul alegerilor sub semnul întrebării. Noi am fost foarte toleranți din acest punct de vedere. Poate ne-am dar seama și mult mai târziu. Ei știau ce s-a întâmplat la noi și au fost avertizați cumva. Cred că a fost foarte multă naivitate, ca să nu-i spun altfel, la noi se știa ce se întâmplă. N-au crezut însă că impactul va fi atât de mare. N-au avut un element al măsurării. Apropo de sondaje, și la noi sondajele n-au spus mare lucru. Ca și în Moldova, nici la noi nu a apărut Georgescu decât cu câteva zile înaintea scrutinului. E o mare problemă să ne bazăm pe sondaje”.

„Moscova își va reevalua cu siguranță strategia legată de Moldova”

Cristian Pîrvulescu, politolog: „De-asta ce-au făcut moldovenii a fost bine, n-au permis existența exitpolurilor, nu s-au putut auzit strigăte de victorie. Și în final, ceea ce a contat a fost numărarea. Voturile pot aduce stabilitate politică aceste alegeri Moldovei sau dimpotrivă, vă fi o polarizare mai mare. Polarizare există și va continua. Dar trebuie să vedem că opoziția este formată din patru formațiuni politice, dar și mai multe partide. Este fragmentată. Moscova își va reevalua cu siguranță strategia legată de Moldova. Pariat pe politicieni vechi, uzați, Dodon și ceilalți și probabil va încerca să creeze alte probleme”.

Nu credeți că se va resemna, adică va căuta o altă metodă prin care să înceapă presiune?

Cristian Pîrvulescu, politolog: „Niciodată Rusia nu se resemnează. Războiul hibrid este o caracteristică continuă. Și a reușit. A reușit parțial să influențeze o parte din societate. A câștigat PAS, dar la două-trei procente. Până la urmă însă, PAS a câștigat în Moldova fără ajutorul diasporei. A avut 44%, diaspora a adus restul de procente, pe câtă vreme ceilalți, foarte fragmentați, vor trebui să găsească un punct de vedere comun și nu le va fi foarte ușor”.

