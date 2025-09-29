Macron şi Tusk salută victoria pro-europenilor moldoveni. „Nimic nu poate opri un popor care alege democraţia şi libertatea”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni victoria pro-europenilor la alegerile legislative din Republica Moldova, în ciuda "tentativelor de ingerinţă" şi a "presiunilor".

Premierul polonez Donald Tusk a salutat "curajul" poporului moldovean pentru că a "menţinut direcţia europeană", relatează AFP.

"În ciuda tentativelor de ingerinţă şi a presiunilor, alegerea cetăţenilor moldoveni s-a afirmat cu tărie", a scris Macron pe reţeaua X.

"Franţa este alături de Moldova în proiectul său european şi în elanul său de libertate şi suveranitate", a adăugat el.

Pe 27 august, de la Chişinău, capitala Republicii Moldova, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul polonez Donald Tusk au exprimat un "sprijin hotărât" pentru Moldova în vederea aderării sale la Uniunea Europeană, în faţa "minciunilor" şi a "ingerinţelor" Moscovei, reaminteşte AFP.

Franța sprijină opțiunea suverană a Moldovei

Franţa "salută cu fraternitate alegerea suverană a poporului moldovean de a-şi confirma dorinţa de a se îndrepta spre Europa", a subliniat la rândul său luni şeful diplomaţiei franceze, Jean-Noel Barrot.

"Nimic nu poate opri un popor care alege democraţia şi libertatea. Nici măcar încercările disperate de ingerinţă străină", a scris ministrul francez pe X.

La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a salutat luni "curajul" poporului moldovean pentru că a "menţinut direcţia europeană".

"Nu doar că aţi salvat democraţia şi aţi menţinut direcţia europeană, dar aţi şi împiedicat Rusia în încercările sale de a prelua controlul asupra întregii regiuni", a transmis Donald Tusk pe X, subliniind această "lecţie bună pentru noi toţi".

