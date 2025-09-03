Cum arată luxul de ”marketing” din Coreea de Nord. Cea mai izolată țară din lume vrea să-și schimbe imagine

Coreea de Nord vrea să-și schimbe radical imaginea: în locul austerității și izolării, regimul de la Phenian promovează plaje, stațiuni moderne și cafenele rafinate.

Țara, cunoscută de zeci de ani pentru închiderea față de lume și accesul limitat al turiștilor străini, încearcă acum să se prezinte sub o lumină nouă, cu resorturi la malul mării și magazine de lux.

Un reporter CNN a descoperit o realitate surprinzătoare, în imagini filmate într-o stațiune, pe coasta de est a Coreei de Nord. Are kilometri de plajă cu nisip alb și hoteluri moderne. Dar locul e aproape gol.

Deocamdată, turiștii, fie ei chinezi sau din Occident, nu au voie aici, doar câțiva ruși.

Daria Zubkova, rusoaică în Coreea de Nord: ”Nu erau alți turiști străini în afară de noi, 15 persoane".

A fost primul grup de turiști căruia i s-a permis accesul pe plajă. În acea parte a lumii, regulile anti-COVID sunt încă în vigoare. Oamenii din alte țări sunt ținuți separat. Mai exact, stațiunea este împărțită în zone pentru turiștii locali și cei internaționali. Singurii nord-coreeni cu care interacționează sunt angajații, mereu prezenți și atenți.

În capitala Phenian, surprizele continuă: o cafenea luxoasă are designul asemănător cu cel al unui cunoscut brand american. Un magazin de mobilă seamănă izbitor cu un retailer suedez, iar la un fast-food, ambalajele amintesc de un alt fast-food celebru.

Will Ripley, corespodent CNN: ”Nu există ceva mai american decât cartofii prăjiți și milkshake-urile".

Reporterul CNN a vizitat și un magazin de electronice premium, unde un smartphone se vinde cu câteva sute de dolari.

Will Ripley: ”Oamenii nu se așteaptă să vadă așa ceva aici, în Coreea de Nord”.

Totuși, astfel de privilegii rămân limitate. Cei mai mulți nord-coreeni trăiesc într-o realitate mult mai austeră.

Coreea de Nord vrea să pară deschisă, dar majoritatea străinilor nu sunt primiți

Recent, turiștii străini au putut intra în capitala Phenian la Maratonul internațional. Printre participanți a fost și un suedez.

”Will Ripley, CNN: Ai fost surprins să vezi toate acestea, având în vedere cât de izolată a fost Coreea de Nord de restul lumii?

Johan Nylander, turist suedez în Coreea de Nord: O, da! Când ajungi în Coreea de Nord, vei fi surprins de foarte multe lucruri. Eu am fost surprins de numărul mare de branduri occidentale, de faptul că telefoanele mobile sunt peste tot".

Într-o țară care nu face parte din sistemul bancar internațional, plățile mobile prin coduri QR sunt o obișnuință.

Liderul nord-coreean vrea ca țara lui să pară deschisă pentru afaceri. Dar, pentru cei mai mulți oaspeți străini, ușile rămân încuiate.

Will Ripley, corespondent CNN: „Turismul este unul dintre puținele sectoare din Coreea de Nord care nu este vizat de sancțiunile ONU. Observatorii spun că Kim îl vede ca pe o linie de salvare, o modalitate de a aduce valută străină și de a lustrui imaginea internațională a țării. În special proiectul „Alma” a fost prezentat ca un simbol al progresului, unii sugerând chiar că ar putea deveni o locație pentru viitoare summituri, poate chiar cu președintele SUA, Donald Trump".

