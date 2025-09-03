Cum arată luxul de ”marketing” din Coreea de Nord. Cea mai izolată țară din lume vrea să-și schimbe imagine

03-09-2025 | 10:32
Coreea de Nord vrea să-și schimbe radical imaginea: în locul austerității și izolării, regimul de la Phenian promovează plaje, stațiuni moderne și cafenele rafinate.  

Țara, cunoscută de zeci de ani pentru închiderea față de lume și accesul limitat al turiștilor străini, încearcă acum să se prezinte sub o lumină nouă, cu resorturi la malul mării și magazine de lux.

Un reporter CNN a descoperit o realitate surprinzătoare, în imagini filmate într-o stațiune, pe coasta de est a Coreei de Nord. Are kilometri de plajă cu nisip alb și hoteluri moderne. Dar locul e aproape gol.

Deocamdată, turiștii, fie ei chinezi sau din Occident, nu au voie aici, doar câțiva ruși.

Daria Zubkova, rusoaică în Coreea de Nord: ”Nu erau alți turiști străini în afară de noi, 15 persoane".

coreea de nord bautura
Cât alcool importă Coreea de Nord, cea mai izolată țară din lume

A fost primul grup de turiști căruia i s-a permis accesul pe plajă. În acea parte a lumii, regulile anti-COVID sunt încă în vigoare. Oamenii din alte țări sunt ținuți separat. Mai exact, stațiunea este împărțită în zone pentru turiștii locali și cei internaționali. Singurii nord-coreeni cu care interacționează sunt angajații, mereu prezenți și atenți.

În capitala Phenian, surprizele continuă: o cafenea luxoasă are designul asemănător cu cel al unui cunoscut brand american. Un magazin de mobilă seamănă izbitor cu un retailer suedez, iar la un fast-food, ambalajele amintesc de un alt fast-food celebru.

Will Ripley, corespodent CNN: ”Nu există ceva mai american decât cartofii prăjiți și milkshake-urile".

Reporterul CNN a vizitat și un magazin de electronice premium, unde un smartphone se vinde cu câteva sute de dolari.

Will Ripley: ”Oamenii nu se așteaptă să vadă așa ceva aici, în Coreea de Nord”.

Totuși, astfel de privilegii rămân limitate. Cei mai mulți nord-coreeni trăiesc într-o realitate mult mai austeră.

Coreea de Nord vrea să pară deschisă, dar majoritatea străinilor nu sunt primiți

Recent, turiștii străini au putut intra în capitala Phenian la Maratonul internațional. Printre participanți a fost și un suedez.

”Will Ripley, CNN: Ai fost surprins să vezi toate acestea, având în vedere cât de izolată a fost Coreea de Nord de restul lumii?

Johan Nylander, turist suedez în Coreea de Nord: O, da! Când ajungi în Coreea de Nord, vei fi surprins de foarte multe lucruri. Eu am fost surprins de numărul mare de branduri occidentale, de faptul că telefoanele mobile sunt peste tot".

Într-o țară care nu face parte din sistemul bancar internațional, plățile mobile prin coduri QR sunt o obișnuință.

Liderul nord-coreean vrea ca țara lui să pară deschisă pentru afaceri. Dar, pentru cei mai mulți oaspeți străini, ușile rămân încuiate.

Will Ripley, corespondent CNN: „Turismul este unul dintre puținele sectoare din Coreea de Nord care nu este vizat de sancțiunile ONU. Observatorii spun că Kim îl vede ca pe o linie de salvare, o modalitate de a aduce valută străină și de a lustrui imaginea internațională a țării. În special proiectul „Alma” a fost prezentat ca un simbol al progresului, unii sugerând chiar că ar putea deveni o locație pentru viitoare summituri, poate chiar cu președintele SUA, Donald Trump".

Etichete: coreea de nord, turism, lux,

Dată publicare: 03-09-2025 09:49

Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box
Gestul lui Kim Jong-Un cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Putin la „mega-parada” organizată de Xi-Jinping
Stiri externe
Gestul lui Kim Jong-Un cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Putin la „mega-parada” organizată de Xi-Jinping

Cu doar câteva zile înainte ca Kim Jong Un să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru a asista la o demonstrație a puterii militare a Chinei, Coreea de Nord a lansat un film de propagandă.

Cât alcool importă Coreea de Nord, cea mai izolată țară din lume
Stiri externe
Cât alcool importă Coreea de Nord, cea mai izolată țară din lume

Coreea de Nord a importat din China în primele șapte luni ale acestui an mai mult decât dublul cantității de vin înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Uriașul său vecin este principala sursă de alcool a celei izolate țări din lume.

 

Raport: Coreea de Nord ar fi construit o bază militară pentru rachete balistice lângă graniţa cu China
Stiri externe
Raport: Coreea de Nord ar fi construit o bază militară pentru rachete balistice lângă graniţa cu China

Coreea de Nord ar fi construit o bază militară secretă lângă granița cu China, pentru a depozita rachete balistice cu rază lungă de acțiune, potrivit unui raport al unui grup de analiză american, publicat săptămâna aceasta, relatează AFP.

Coreea de Nord a interzis intrarea turiștilor străini în noua sa stațiune de lux, imediat după deschidere. Posibila cauză
Stiri externe
Coreea de Nord a interzis intrarea turiștilor străini în noua sa stațiune de lux, imediat după deschidere. Posibila cauză

Coreea de Nord a suspendat intrarea vizitatorilor străini în noua sa stațiune balneară de lux din Wonsan-Kalma, la doar câteva săptămâni după deschiderea sitului pentru turiștii interni și un mic grup de ruși.

Primii turiști străini care au ajuns în noua stațiune de lux pe plajă din Coreea de Nord. Pe cine a primit Kim Jong Un
Stiri externe
Primii turiști străini care au ajuns în noua stațiune de lux pe plajă din Coreea de Nord. Pe cine a primit Kim Jong Un

Un nou complex turistic pe plajă din Coreea de Nord, criticat de organizaţiile pentru drepturile omului pentru tratamentul dur aplicat muncitorilor din construcţii, a primit în această săptămână primul grup de turişti ruşi, relatează BBC.

Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un
Stiri externe
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un

Xi Jinping a declarat că China este de neoprit, în discursul dinaintea uriaşei defilări militare de la Beijing care comemorează sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un.

LIVE, ora 11.00. Președintele Nicușor Dan, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
Stiri Politice
LIVE, ora 11.00. Președintele Nicușor Dan, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

Președintele Nicușor Dan va fi prezent, astăzi, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a Unității 1.

 

Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe
Stiri actuale
Evaziune fiscală uriașă: DNA investighează un prejudiciu de 90 milioane lei, percheziții în 9 județe

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, 47 de percheziţii într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de euro, au precizat, surse judiciare.

