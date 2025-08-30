Cât alcool importă Coreea de Nord, cea mai izolată țară din lume

30-08-2025 | 13:03
Coreea de Nord a importat din China în primele șapte luni ale acestui an mai mult decât dublul cantității de vin înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Uriașul său vecin este principala sursă de alcool a celei izolate țări din lume.

 

Cristian Anton

Când nord-coreenii toastează, o fac cel mai adesea cu vin chinezesc, iar volumul importurilor a crescut brusc, scrie South China Morning Post (SCMP).

A doua piață după Hong Kong și cu puține alternative, Coreea de Nord rămâne o destinație de top pentru exporturile de vin ale Chinei continentale. Coreea de Nord este cea mai izolată și puternic sancționată țară din lume.

Statul dictatorial a cumpărat 157.393 de litri de vin din China în primele șapte luni ale anului 2025 - mai mult decât dublul volumului importat în aceeași perioadă a anului trecut - ceea ce o face al doilea cel mai mare cumpărător de vin îmbuteliat chinezesc de până acum în acest an, fiind depășită doar de Hong Kong, conform datelor vamale.

În ceea ce privește valoarea, Coreea de Nord s-a clasat pe locul cinci, cu achiziții în valoare totală de 544.980 de dolari, în spatele Hong Kong, Singapore, Macao și Franța.

Spre deosebire de multe alte țări și regiuni, China nu a impus restricții asupra vânzărilor de vin către aliatul și vecinul său de lungă durată, care a rămas un cumpărător major timp de ani de zile.

China asigură și toate spirtoasele importate de Coreea de Nord

Coreea de Nord a fost, de asemenea, al doilea cel mai mare importator de vin al Chinei ca volum în 2023 și 2024, arată datele comerciale oficiale. Ca valoare, s-a clasat pe locul patru în 2024 și pe locul trei în 2023.

Organizația Națiunilor Unite a interzis intrarea bunurilor de lux în Coreea de Nord din 2006, dar alcoolul nu este inclus pe lista sa, care include articole precum ceasuri de lux, ambarcațiuni personale și echipamente sportive recreative.

Potrivit datelor colectate de Observatorul Complexității Economice (OEC), Coreea de Nord a importat în 2023 băuturi spirtoase în valoare de 7,23 milioane de dolari, sumă care o plasează pe locul 146 din cele 650 de state și teritorii luate în calcul. Întreaga cantitate a fost importată din China.

Trebuie precizat că toate băuturile importate sunt destinate aproape exclusiv privilegiaților din regimul Kim Jong Un

