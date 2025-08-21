Raport: Coreea de Nord ar fi construit o bază militară pentru rachete balistice lângă graniţa cu China

21-08-2025 | 08:37
rachete balistice
Profimedia

Coreea de Nord ar fi construit o bază militară secretă lângă granița cu China, pentru a depozita rachete balistice cu rază lungă de acțiune, potrivit unui raport al unui think tank american, publicat săptămâna aceasta, relatează AFP.

Mihaela Ivăncică

Această bază de rachete balistice nedeclarată este situată la doar 27 de kilometri de graniţa ţării cu China, conform raportului redactat de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), un think tank cu sediul la Washington.

Situată în provincia Pyongjan de Nord (nord-vest), baza Sinpung-dong găzduieşte probabil rachete balistice intercontinentale (ICBM), inclusiv cele cu capacitate nucleară, conform raportului.

Armele "reprezintă o potenţială ameninţare nucleară pentru Asia de Est şi continentul american", a adăugat aceeaşi sursă.

Baza este una dintre cele "15-20 de baze de rachete balistice, instalaţii de întreţinere, de sprijin şi depozitare a rachetelor şi focoaselor nucleare pe care Coreea de Nord nu le-a declarat niciodată", se mai arată în raport.

Acesta este "primul studiu cuprinzător, open-source, care confirmă existenţa bazei", adaugă sursa citată.

Descoperirea survine în contextul în care liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a cerut recent o "extindere rapidă" a capacităţilor nucleare ale Nordului.

De la eşecul summitului din 2019 de la Hanoi, în Vietnam, dintre Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump, Coreea de Nord a reiterat că nu va renunţa niciodată la armele sale şi s-a declarat putere nucleară "ireversibilă".

Sursa: Agerpres

