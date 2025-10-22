Cum arată celula din închisoarea unde Nicolas Sarkozy a petrecut primele 24 de ore. „Este neobișnuit”

Stiri externe
22-10-2025 | 20:00
×
Codul embed a fost copiat

Nicolas Sarkozy a petrecut primele 24 de ore în celulă în închisoarea „La Santé”. Pe lângă gardieni, doi ofițeri de la serviciul de protecție și pază se află în preajma lui zi și noapte.

autor
Stirileprotv

Fostul președinte al Franței execută o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru „asociere cu răufăcători". A fost condamnat pentru conspirație în vederea strângerii de fonduri, pentru campania electorală. Iar banii ar fi venit de la fostul dictator libian Muammar El Gaddafi.

Nicolas Sarkozy dispune de o celulă individuală de aproximativ 10 metri pătrați cu un mic televizor. Camera este dotată cu un pat și un birou fixate în podea, un scaun din plastic, rafturi, un duș și o toaletă, o plită electrică și un frigider. Va putea utiliza și un telefon fix pentru a apela numere preînregistrate.

Izolat pentru propria siguranță

Sarkozy a fost plasat în izolare „pentru siguranța sa", a decis ministerul de interne.

Tristan Gautier, avocatul lui Nicolas Sarkozy: „Este neobișnuit. În mod normal, acest tratament (izolarea) este rezervat celor considerați teroriști, celor mai periculoși indivizi aflați în detenție: teroriști, mari traficanți de droguri, criminali - nu a fost niciodată aplicat unei persoane precum Nicolas Sarkozy. Desigur, nu a mai existat niciodată un fost președinte al Republicii în închisoare.”

Citește și
Sarkozy
Cădere istorică: Nicolas Sarkozy începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Ce și-a pus în bagaj

Chiar și în timpul plimbărilor, Sarkozy este singur. Când se deplasează în incinta închisorii La Santé, este însoțit de gardieni, ca orice deținut aflat în izolare.

Totuși, printr-o măsură excepțională a ministerului de interne, doi ofițeri ai serviciului de protecție au fost, de asemenea, însărcinați cu securitatea fostului președinte - 24 de ore din 24.

Evaluare de risc la nivel înalt

Laurent Valdigue, jurnalist de investigații și consultant BFMTV: „Ministerul de interne a făcut o evaluare a riscurilor, a analizat ce deținuți sunt încarcerați în aripa unde se află fostul președinte. Evident, oricum penitenciarul La Santé este susceptibil să fie periculos.”

Frank Louvrier, fost consilier al lui Nicolas Sarkozy: „Toată viața a fost protejat. El a combătut criminalitatea, terorismul, pe vremea când era ministru de interne, în două rânduri. Este normal ca această protecție să continue și la acest nivel carceral, într-o atmosferă care îi este foarte ostilă.”

Cei doi ofițeri de la serviciul de protecție se vor afla zi și noapte lângă celula lui sau îl vor însoți pe fostul președinte când iese la plimbare, ori merge la sala de sport sau bibliotecă.

Sindicatul gardienilor din penitenciare nu vede cu ochi buni această măsură.

Nicolas Peyrin, secretar general al CGT Penitenciar: „Ține de ministerul de justiție să asigure paza și securitatea, nu e nicio dificultate pentru noi s-o facem. Nu vreau să vedem că ministerul de interne se amestecă în condițiile de detenție.”

Sarkozy are dreptul la câteva vizite pe săptămână. Și deja l-au vizitat soția lui Carla Bruni și, bineînțeles avocatul.

Pe de altă parte, în calitate de fost președinte, Nicolas Sarkozy beneficiază de resurse alocate de stat - trei colaboratori, un agent de serviciu, precum și spații corespunzătoare, adică birouri.

Și, o parte din acest personal, va continua să lucreze pentru el, în ciuda încarcerării sale.

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Sursa: Pro TV

Etichete: inchisoare, Nicolas Sarkozy,

Dată publicare: 22-10-2025 20:00

Articol recomandat de sport.ro
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Citește și...
Ce și-a luat cu el în închisoare fostul președinte francez Nicolas Sarkozy. Va sta într-o celulă de 9 metri pătrați
Stiri externe
Ce și-a luat cu el în închisoare fostul președinte francez Nicolas Sarkozy. Va sta într-o celulă de 9 metri pătrați

Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a început executarea pedepsei de cinci ani de închisoare, primită pentru conspiraţie, în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia, pentru campania sa electorală.

Cădere istorică: Nicolas Sarkozy începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Ce și-a pus în bagaj
Stiri externe
Cădere istorică: Nicolas Sarkozy începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Ce și-a pus în bagaj

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy a început executarea pedepsei de cinci ani de închisoare primită pentru conspiraţie în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia pentru campania să electorală.

Nicolas Sarkozy, încarcerat la închisoarea La Santé, a depus imediat cerere de eliberare: „Este o rușine”
Stiri externe
Nicolas Sarkozy, încarcerat la închisoarea La Santé, a depus imediat cerere de eliberare: „Este o rușine”

Fostul președinte francez, primul șef de stat din UE care ajunge după gratii, va petrece cel puțin „trei săptămâni, o lună de detenție" până la o nouă decizie judecătorească.

Nicolas Sarkozy zice că nu îi este frică de închisoare: „Voi ține capul sus”.Ce și-a planificat să facă după gratii
Stiri externe
Nicolas Sarkozy zice că nu îi este frică de închisoare: „Voi ține capul sus”.Ce și-a planificat să facă după gratii

Fostul președinte francez urmează să fie încarcerat marți la Paris pentru cinci ani, după condamnarea în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007.

Cum arată închisoarea în care va sta fostul președinte francez Nicolas Sarkozy. La Sante, un loc istoric | GALERIE FOTO
Stiri externe
Cum arată închisoarea în care va sta fostul președinte francez Nicolas Sarkozy. La Sante, un loc istoric | GALERIE FOTO

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va începe să ispășească pedeapsa de 5 ani de închisoare pe 21 octombrie la închisoarea La Sante din arondismentul 14 al Parisului.

Recomandări
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor
Stiri actuale
ANIMAȚIE. De ce s-ar fi produs explozia din Rahova la etajele 5 și 6 ale blocului. Prima ipoteză a anchetatorilor

Poliția are o ipoteză de lucru pentru cauza dezastrului din Rahova: un scurtcircuit la un cablu electric ar fi fisurat o conductă de gaze situată în exteriorul blocului distrus.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică
Stiri Sociale
„Spitalul morții” din Constanța. Maternitatea privată unde a pierit o tânără își schimbase numele după o tragedie identică

Ministerul Sănătății a sesizat DNA și Parchetul General în cazul spitalului privat din Constanța unde a născut o polițistă de 29 de ani, care a fost trimisă apoi la spitalul de stat și a murit.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 22 Octombrie 2025

48:52

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28