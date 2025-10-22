Cum arată celula din închisoarea unde Nicolas Sarkozy a petrecut primele 24 de ore. „Este neobișnuit”

Nicolas Sarkozy a petrecut primele 24 de ore în celulă în închisoarea „La Santé”. Pe lângă gardieni, doi ofițeri de la serviciul de protecție și pază se află în preajma lui zi și noapte.

Fostul președinte al Franței execută o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru „asociere cu răufăcători". A fost condamnat pentru conspirație în vederea strângerii de fonduri, pentru campania electorală. Iar banii ar fi venit de la fostul dictator libian Muammar El Gaddafi.

Nicolas Sarkozy dispune de o celulă individuală de aproximativ 10 metri pătrați cu un mic televizor. Camera este dotată cu un pat și un birou fixate în podea, un scaun din plastic, rafturi, un duș și o toaletă, o plită electrică și un frigider. Va putea utiliza și un telefon fix pentru a apela numere preînregistrate.

Izolat pentru propria siguranță

Sarkozy a fost plasat în izolare „pentru siguranța sa", a decis ministerul de interne.

Tristan Gautier, avocatul lui Nicolas Sarkozy: „Este neobișnuit. În mod normal, acest tratament (izolarea) este rezervat celor considerați teroriști, celor mai periculoși indivizi aflați în detenție: teroriști, mari traficanți de droguri, criminali - nu a fost niciodată aplicat unei persoane precum Nicolas Sarkozy. Desigur, nu a mai existat niciodată un fost președinte al Republicii în închisoare.”

Chiar și în timpul plimbărilor, Sarkozy este singur. Când se deplasează în incinta închisorii La Santé, este însoțit de gardieni, ca orice deținut aflat în izolare.

Totuși, printr-o măsură excepțională a ministerului de interne, doi ofițeri ai serviciului de protecție au fost, de asemenea, însărcinați cu securitatea fostului președinte - 24 de ore din 24.

Evaluare de risc la nivel înalt

Laurent Valdigue, jurnalist de investigații și consultant BFMTV: „Ministerul de interne a făcut o evaluare a riscurilor, a analizat ce deținuți sunt încarcerați în aripa unde se află fostul președinte. Evident, oricum penitenciarul La Santé este susceptibil să fie periculos.”

Frank Louvrier, fost consilier al lui Nicolas Sarkozy: „Toată viața a fost protejat. El a combătut criminalitatea, terorismul, pe vremea când era ministru de interne, în două rânduri. Este normal ca această protecție să continue și la acest nivel carceral, într-o atmosferă care îi este foarte ostilă.”

Cei doi ofițeri de la serviciul de protecție se vor afla zi și noapte lângă celula lui sau îl vor însoți pe fostul președinte când iese la plimbare, ori merge la sala de sport sau bibliotecă.

Sindicatul gardienilor din penitenciare nu vede cu ochi buni această măsură.

Nicolas Peyrin, secretar general al CGT Penitenciar: „Ține de ministerul de justiție să asigure paza și securitatea, nu e nicio dificultate pentru noi s-o facem. Nu vreau să vedem că ministerul de interne se amestecă în condițiile de detenție.”

Sarkozy are dreptul la câteva vizite pe săptămână. Și deja l-au vizitat soția lui Carla Bruni și, bineînțeles avocatul.

Pe de altă parte, în calitate de fost președinte, Nicolas Sarkozy beneficiază de resurse alocate de stat - trei colaboratori, un agent de serviciu, precum și spații corespunzătoare, adică birouri.

Și, o parte din acest personal, va continua să lucreze pentru el, în ciuda încarcerării sale.

