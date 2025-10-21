Nicolas Sarkozy, încarcerat la închisoarea La Santé, a depus imediat cerere de eliberare: „Este o rușine”

21-10-2025 | 12:11
Fostul președinte francez, primul șef de stat din UE care ajunge după gratii, va petrece cel puțin „trei săptămâni, o lună de detenție" până la o nouă decizie judecătorească.

Mihai Niculescu

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, închis marți dimineață la închisoarea La Santé din Paris, a depus imediat o cerere de eliberare, a declarat presei unul dintre avocații săi, Christophe Ingrain, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Încarcerarea lui Sarkozy este o „rușine”, a afirmat avocatul.

Justiția va avea la dispoziție două luni pentru a decide asupra cererii fostului șef de stat, deși termenul ar urma să fie mai scurt. „Orice s-ar întâmpla”, vor fi „trei săptămâni, o lună de detenție”, a menționat Ingrain pe postul de radio Europe 1.

Condamnare fără precedent

Fostul șef de stat între 2007 și 2012 s-a prezentat marți dimineața la penitenciar pentru a ispăși o pedeapsă de cinci ani după gratii după ce a fost găsit vinovat de „conspirație criminală" în legătură cu eforturile unor consilieri apropiați de a procura, în timpul campaniei pentru alegerile din 2007, fonduri din Libia în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi. Decizia încarcerării sale a fost una fără precedent în istoria Republicii franceze.

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a ajuns la porțile închisorii La Santé din sudul Parisului cu puțin înainte de ora 9:40 (07:40 GMT). „O, bine ai venit, Sarkozy!”, „A venit Sarkozy!”, au strigat deținuți din celule.

Sarkozy a plecat de acasă cu circa 30 de minute mai devreme, pe jos, însoțit de soția sa, Carla Bruni, și și-a făcut timp să salute câteva zeci de susținători adunați în apropiere, care scandau „Nicolas! Nicolas!”, „Eliberați-l pe Nicolas!”.

„Un om nevinovat”

„Nu este închis un fost președinte al Republicii, ci un om nevinovat”, a reafirmat marți dimineață într-un mesaj pe X fostul șef de stat, care s-a comparat în mod repetat cu Alfred Dreyfus, ofițer trimis la închisoare în 1995 pentru trădare pe baza unui document falsificat și pe un fond de antisemitism.

Foștii președinți Luiz Inacio Lula da Silva, din Brazilia, și Jacob Zuma, din Africa de Sud, au ajuns la închisoare după ce au părăsit puterea. Dar acest lucru nu i s-a întâmplat niciodată vreunui fost șef de stat din Uniunea Europeană, notează AFP.

Regim de izolare

În așteptarea posibilei sale eliberări, Nicolas Sarkozy se va confrunta cu singurătatea.

Regimul de izolare sub care va fi plasat prevede o plimbare pe zi, singur, într-o curte mică de câțiva metri pătrați. Va avea acces, conform unui program, la una dintre cele trei mici săli de sport din penitenciar sau la încăperea care servește drept bibliotecă.

În bagajul pentru închisoare și-a pus, printre altele, volumul „Contele de Monte-Cristo”, și a anunțat că va scrie o carte. 

Dată publicare: 21-10-2025 12:11

O femeie care a fost condamnată la moarte și a petrecut 12 ani într-o închisoare din Indonezia pentru trafic de droguri este trimisă înapoi în Marea Britanie, marți.

