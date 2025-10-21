Cădere istorică: Nicolas Sarkozy începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Ce și-a pus în bagaj

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy a început executarea pedepsei de cinci ani de închisoare primită pentru conspiraţie în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia pentru campania să electorală.

Este o cădere politică spectaculoasă pentru un lider cunoscut cândva pentru gustul său pentru lux și lumina reflectoarelor.

Este primul lider francez încarcerat după mareșalul Petain, colaboratorul naziștilor în perioada celui de-al doilea Război Mondal.

Lideri din Israel și Brazilia au ajuns la închisoare după ce au părăsit puterea, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciunui fost şef de stat din Uniunea Europeană.

Cu soţia lui Carla de mână, Nicolas Sarkozy a parcurs zecile de metri pană la mașina în uralele susţinătorilor.

După ce a strâns câteva mâini, Sarkozy a urcat în vehiculul care l-a dus la penitenciarul La Sante, care în trecut l-a ....găzduit şi pe teroristul Carlos Şacalul.

În vârstă de 70 de ani, Sarkozy va sta într-o celulă de 9 metri pătrați, dotată cu duș, și va fi protejat de orice interacțiune cu alți deținuți.

Ce și-a pus Sarkozy în bagaj

În bagajul pentru închisoare și-a pus, printre altele, dopuri de urechi, o carte despre Isus şi "Contele de Monte-Cristo", povestea unui om închis pe nedrept, care complotează să se răzbune pe cei care l-au trădat. Sarkozy va avea acces la televizor şi la un telefon fix.

Pe 25 septembrie, tribunalul penal din Pariş l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspiraţie în vederea obţinerii unei finanțări secrete a campaniei electorale din partea regimului libian, condus pe atunci de Muammar Gaddafi.

Sarkozy, care a condus Franta între 2007 şi 2012 şi-a susţinut din nou nevinovăţia şi s-a declarat victima unei răzbunări politice.

Fostul preşedinte a atacat în apel decizia, dar sentinţa executorie presupune că trebuie să meargă la închisoare în timp ce procesul în apel se derulează.. Acest lucru i-a scandalizat pe simpatizanţii lui.

Sentinţa executorie reflectă o schimbare în abordarea Franţei faţă de infracţiunile economice, menită să contracareze percepţia de impunitate. Lui Marine Le Pen, şefa extremei drepte, i-a fost interzis să candideze la funcţii publice în temeiul aceleiaşi dispoziţii de "executare provizorie", în aşteptarea unui apel la începutul anului viitor.





Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













