Cădere istorică: Nicolas Sarkozy începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Ce și-a pus în bagaj

21-10-2025 | 19:45
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy a început executarea pedepsei de cinci ani de închisoare primită pentru conspiraţie în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia pentru campania să electorală.

Este o cădere politică spectaculoasă pentru un lider cunoscut cândva pentru gustul său pentru lux și lumina reflectoarelor.

Este primul lider francez încarcerat după mareșalul Petain, colaboratorul naziștilor în perioada celui de-al doilea Război Mondal.

Lideri din Israel și Brazilia au ajuns la închisoare după ce au părăsit puterea, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciunui fost şef de stat din Uniunea Europeană.

Cu soţia lui Carla de mână, Nicolas Sarkozy a parcurs zecile de metri pană la mașina în uralele susţinătorilor.

După ce a strâns câteva mâini, Sarkozy a urcat în vehiculul care l-a dus la penitenciarul La Sante, care în trecut l-a ....găzduit şi pe teroristul Carlos Şacalul.

În vârstă de 70 de ani, Sarkozy va sta într-o celulă de 9 metri pătrați, dotată cu duș, și va fi protejat de orice interacțiune cu alți deținuți.

Ce și-a pus Sarkozy în bagaj

 

În bagajul pentru închisoare și-a pus, printre altele, dopuri de urechi, o carte despre Isus şi "Contele de Monte-Cristo", povestea unui om închis pe nedrept, care complotează să se răzbune pe cei care l-au trădat. Sarkozy va avea acces la televizor şi la un telefon fix.

Pe 25 septembrie, tribunalul penal din Pariş l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspiraţie în vederea obţinerii unei finanțări secrete a campaniei electorale din partea regimului libian, condus pe atunci de Muammar Gaddafi.

Sarkozy, care a condus Franta între 2007 şi 2012 şi-a susţinut din nou nevinovăţia şi s-a declarat victima unei răzbunări politice.

Fostul preşedinte a atacat în apel decizia, dar sentinţa executorie presupune că trebuie să meargă la închisoare în timp ce procesul în apel se derulează.. Acest lucru i-a scandalizat pe simpatizanţii lui.

Sentinţa executorie reflectă o schimbare în abordarea Franţei faţă de infracţiunile economice, menită să contracareze percepţia de impunitate. Lui Marine Le Pen, şefa extremei drepte, i-a fost interzis să candideze la funcţii publice în temeiul aceleiaşi dispoziţii de "executare provizorie", în aşteptarea unui apel la începutul anului viitor.


