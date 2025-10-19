Nicolas Sarkozy zice că nu îi este frică de închisoare: „Voi ține capul sus”.Ce și-a planificat să facă după gratii

19-10-2025
Nicolas Sarkozy
Fostul președinte francez urmează să fie încarcerat marți la Paris pentru cinci ani, după condamnarea în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007.

Mihai Niculescu

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispășească începând de marți o sentință de 5 ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru că a încercat să adune bani de campanie din Libia în 2007, spune că nu îi este frică să meargă la închisoare.

„Și-a făcut deja bagajele”

Sarkozy, care urmează să fie încarcerat în închisoarea Santé din Paris la 21 octombrie, a declarat pentru ziar că deja și-a făcut bagajele și că se simte calm înainte de începutul executării pedepsei, relatează La Tribune Dimanche, preluată de Reuters și Agerpres.

„Nu mi-e frică de închisoare. Voi ține capul sus, chiar în fața porților de la Santé", a spus Sarkozy, adăugând că nu solicită niciun fel de privilegii speciale.

Fostul președinte a mai spus pentru La Tribune Dimanche că nu vrea să se plângă sau să fie consolat în timpul încarcerării. El intenționează să-și petreacă timpul în închisoare scriind o carte.

Nicolas Sarkozy
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru infracțiuni legate de Gaddafi

Dosarul finanțării libiene

Sarkozy, care a condus Franța între 2007 și 2012, a fost găsit vinovat de conspirație criminală din cauza eforturilor unor consilieri apropiați de a procura, în timpul campaniei pentru alegerile din 2007, fonduri din Libia în timpul regimului dictatorului Muammar Gaddafi, între timp asasinat după o revoltă.

Sarkozy a afirmat mereu că este nevinovat și a făcut recurs la condamnare.

