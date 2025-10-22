Ce și-a luat cu el în închisoare fostul președinte francez Nicolas Sarkozy. Va sta într-o celulă de 9 metri pătrați

22-10-2025 | 09:20
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a început executarea pedepsei de cinci ani de închisoare, primită pentru conspiraţie, în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia, pentru campania sa electorală.

Este primul lider francez încarcerat, după mareșalul Petain - colaborator al naziștilor, în perioada celui de-al doilea Război Mondial. Doar lideri din Israel și Brazilia au mai ajuns la închisoare după ce au părăsit puterea, dar acest lucru nu s-a întâmplat niciunui fost președinte din Uniunea Europeană.

Cu soția lui Carla de mână, Nicolas Sarkozy a parcurs zecile de metri până la mașină, în uralele susținătorilor.

După ce a strâns câteva mâini, Sarkozy a urcat în vehiculul care l-a dus la penitenciarul La Santé, care în trecut l-a găzduit și pe teroristul Carlos Șacalul. În vârstă de 70 de ani, Sarkozy va sta într-o celulă de 9 metri pătrați, dotată cu duș și va fi protejat de orice interacțiune cu alți deținuți. În bagajul pentru închisoare și-a pus, printre altele, dopuri de urechi, o carte despre Isus și Contele de Monte-Cristo, povestea unui om închis pe nedrept, care complotează să se răzbune pe cei care l-au trădat. Sarkozy va avea acces la televizor și la un telefon fix.

Pe 25 septembrie, tribunalul penal din Paris l-a condamnat la cinci ani de închisoare pentru conspirație în vederea obținerii unei finanțări secrete a campaniei electorale din partea regimului libian, condus pe atunci de Muammar Gaddafi.

Sarkozy, care a condus Franța între 2007 și 2012, și-a susținut din nou nevinovăția și s-a declarat victima unei răzbunări politice.

Christophe Ingrain, avocatul care îl reprezintă pe Nicolas Sarkozy: „E puternic, nu se derobează, nu se plânge, nu a cerut favoruri ori tratament special. Izolarea este orice, numai tratament special nu.”

Fostul președinte a atacat în apel decizia, dar sentința executorie presupune că trebuie să meargă la închisoare în timp ce procesul în apel se derulează. Acest lucru i-a scandalizat pe simpatizanții lui.

Michelle Perié, localnică: „Nu înțelegem cum i se face așa ceva unui fost președinte. În primul rând, el nu este supus legii ca un oarecare. E cineva care deține secrete de stat.”

Virginie Rochon, localnică: „Țara noastră se duce de râpă. Le-a cășunat pe un om care nu s-a sustras niciodată justiției, a fost mereu prezent la înfățișări și audieri. Și care e fostul președinte al țării! Ce spune asta despre Franța? Să bagi la închisoare un om care încă se bucură de prezumția de nevinovăție!”

Sentința executorie reflectă o schimbare în abordarea Franței față de infracțiunile economice, menită să contracareze percepția de impunitate. Lui Marine Le Pen, șefa extremei drepte, i-a fost interzis să candideze la funcții publice în temeiul aceleiași dispoziții de „executare provizorie”, în așteptarea unui apel la începutul anului viitor.

