Cum arată închisoarea în care va sta fostul președinte francez Nicolas Sarkozy. La Sante, un loc istoric | GALERIE FOTO

14-10-2025 | 15:18
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va începe să ispășească pedeapsa de 5 ani de închisoare pe 21 octombrie la închisoarea La Sante din arondismentul 14 al Parisului.

Pe 25 septembrie, un tribunal din Paris l-a găsit pe fostul lider francez vinovat de conspirație criminală implicând utilizarea fondurilor din Libia pentru finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2007.

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy (în vârstă de 70 de ani), care a fost condamnat la cinci ani de închisoare, va fi încarcerat pe 21 octombrie într-o închisoare din Paris.

Luni, Sarkozy s-a prezentat la Parchetul Național Financiar (PNF) pentru a afla detalii despre locul și data încarcerării sale.

Această decizie vine în urma condamnării sale din 25 septembrie pentru conspirație criminală în legătură cu presupusa finanțare libiană a campaniei sale prezidențiale victorioase din 2007.

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy, exclus din Legiunea de Onoare. Fostul președinte francez, pedepsit după ce a fost găsit vinovat de corupție

Un tribunal din Paris a constatat că Sarkozy le-a permis apropiaților săi să solicite fonduri de la autoritățile libiene legate de fostul dictator Muammar Gaddafi.

Sarkozy, care a fost președinte între 2007 și 2012, a contestat imediat condamnarea. Cu toate acestea, întrucât sentința este „executorie provizoriu”, ea nu poate fi suspendată în așteptarea apelului, ceea ce înseamnă că Sarkozy nu va putea evita închisoarea.

Avocații săi vor putea solicita eliberarea sa din prima zi de detenție. Instanța are la dispoziție maximum două luni pentru a lua o decizie. Dacă cererea va fi respinsă, Sarkozy va avea posibilitatea de a depune o altă cerere.

Sarkozy ar putea fi încarcerat într-o secție specială a închisorii pariziene Sante destinată persoanelor vulnerabile, datorită vârstei și notorietății sale.

În verdict, judecătorii l-au achitat pe fostul lider de alte trei acuzații, printre care corupție pasivă, deturnare de fonduri publice libiene și finanțare ilegală a campaniei electorale, afirmând că nu există dovezi care să demonstreze că banii transferați din Libia ar fi fost folosiți pentru campania sa din 2007 sau pentru îmbogățirea personală.

Încarcerarea lui Sarkozy înainte de decizia Curții de Apel a fost puternic criticată de dreapta și extrema dreaptă, potrivit Euronews.

Cu toate acestea, potrivit unui sondaj Elabe realizat la sfârșitul lunii septembrie, 61 % dintre respondenți au considerat că decizia a fost corectă, în timp ce 38 % au considerat-o „incorectă”.

Sarkozy a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală, prezentându-se ca ținta unei vendete politice orchestrate de persoane legate de guvernul Gaddafi.

Închisoarea La Sante, plină de istorie

În cei 158 de ani de existență, închisoarea La Sante a găzduit unii dintre cei mai faimoși deținuți din Franța, printre care teroristul Carlos Șacalul, criminalul de război Maurice Papon și pe fostul dictator panamez Manuel Noriega. Sarkozy va fi probabil încarcerat într-o aripă specială pentru deținuți vulnerabili, pe care unii o numesc aripa VIP.

„Este închisoarea cea mai potrivită pentru a primi un profil ca al lui”, a declarat Wilfried Fonck, reprezentantul sindicatului gardienilor de închisoare.

El a spus că La Sante are o aripă pentru „persoane vulnerabile”, așa-numitele „camere VIP”, unde au fost încarcerați în trecut personalități politice proeminente, printre care și fostul consilier al lui Sarkozy, Claude Gueant, care s-a numărat printre cei găsiți vinovați joi.

Deținuții din aripa VIP sunt cazați în celule individuale, spre deosebire de celulele obișnuite pentru trei persoane, și sunt ținuți singuri în timpul activităților în aer liber, din motive de securitate. În afară de asta, Fonck a spus că condițiile nu sunt mai bune decât în restul închisorii, unde celulele au de obicei o suprafață de 9-12 metri pătrați.

Julien Fischmeister, din secțiunea franceză a Observatorului Internațional al Închisorilor, a declarat că La Sante a fost recent renovată și, prin urmare, oferă condiții mai bune decât multe alte închisori.

El a afirmat că, de la renovare, toate celulele au propriile dușuri. Sarkozy ar avea, de asemenea, acces la un televizor, dar ar trebui să plătească 14 euro pe lună pentru acest privilegiu. Celula include și un telefon fix.

Fischmeister a spus că Sarkozy va primi mese livrate, deși închisoarea permite deținuților să cumpere produse pentru a-și pregăti propriile mese în celule.

„Nu dorim nimănui să ajungă la închisoare, dar ceea ce putem saluta este faptul că, pentru o dată, este vorba de o personalitate care reprezintă un cerc social care, în general, evită închisoarea”, a spus Fischmeister, potrivit Reuters.

Închisoarea ar putea fi o experiență tulburătoare pentru Sarkozy, un fost președinte dur cu infractorii, care odată s-a referit la tinerii revoltați din suburbii ca fiind „gunoi” și a amenințat că îi va „curăța” cu furtunuri de apă de mare putere.

La fel ca multe închisori din Franța, La Sante este supraaglomerată. Conform datelor Ministerului Justiției, în luna august, în închisoare se aflau 1.243 de deținuți, deși capacitatea maximă a acesteia este de 657 de persoane.

Sursa: Euronews, Reuters

