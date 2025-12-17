Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO

Fiul cel mare al președintelui Donald Trump, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson.

„Președintele Trump tocmai a anunțat la Casa Albă că fiul său, @DonaldJTrumpJr, și iubita lui, Bettina Anderson, se vor căsători! Tocmai s-au logodit. Felicitări amândurora”, a scris Laura Loomer într-o postare pe X.

Ea a distribuit un videoclip cu cuplul ținând un scurt discurs, relatează Fox News.

BREAKING: Donald Trump Jr just announced he is going marry his beautiful Girlfriend. I love it ❤️ MAGA Voice pic.twitter.com/yqszheaEWk — Graham Hodson ???? (@2grahamhodson) December 17, 2025

În înregistrare, Donald Trump Jr. i-a mulțumit viitoarei sale soții „pentru acel singur cuvânt: da”.

Anderson a spus că se simte „ca cea mai norocoasă fată din lume”.

Donald Trump Jr. a fost anterior logodit cu Kimberly Guilfoyle. Anul trecut, președintele a anunțat-o pe Guilfoyle drept alegerea sa pentru funcția de ambasador al SUA în Grecia.

Trump Jr. este divorțat și are cinci copii cu prima sa soție.

