Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
Fiul cel mare al președintelui Donald Trump, Donald Trump Jr., s-a logodit cu Bettina Anderson.
„Președintele Trump tocmai a anunțat la Casa Albă că fiul său, @DonaldJTrumpJr, și iubita lui, Bettina Anderson, se vor căsători! Tocmai s-au logodit. Felicitări amândurora”, a scris Laura Loomer într-o postare pe X.
Ea a distribuit un videoclip cu cuplul ținând un scurt discurs, relatează Fox News.
BREAKING: Donald Trump Jr just announced he is going marry his beautiful Girlfriend. I love it ❤️
MAGA Voice pic.twitter.com/yqszheaEWk— Graham Hodson ???? (@2grahamhodson) December 17, 2025
În înregistrare, Donald Trump Jr. i-a mulțumit viitoarei sale soții „pentru acel singur cuvânt: da”.
Anderson a spus că se simte „ca cea mai norocoasă fată din lume”.
Donald Trump Jr. a fost anterior logodit cu Kimberly Guilfoyle. Anul trecut, președintele a anunțat-o pe Guilfoyle drept alegerea sa pentru funcția de ambasador al SUA în Grecia.
Trump Jr. este divorțat și are cinci copii cu prima sa soție.
Sursa: Fox News
Dată publicare:
17-12-2025 12:05