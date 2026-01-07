Gestul făcut de o fată de 14 ani când părinții săi se certau violent. Poliția a apărut la ușă

07-01-2026 | 17:43
O minoră de 14 ani din Cluj a sunat la 112 să ceară ajutor, când părinții ei se certau violent. În scurtă vreme au intervenit polițiștii, iar adulții sunt acum cercetați penal. 

În plus, bărbatul este vizat de un ordin de protecție și nu mai are voie să se apropie de fosta parteneră.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit anchetatorilor, părinții fetei erau despărțiți de mai multă vreme, iar adolescenta locuia cu tatăl. Scandalul dintre adulți ar fi început în momentul în care femeia ar fi venit în locuința fostului partener și a spus că și ea ar avea dreptul să locuiască acolo.

Cearta a escaladat rapid, de la o dispută verbală la amenințări reciproce. Mai mult, femeia ar fi susținut că a fost și lovită, în timp ce fostul partener spune că a vrut doar să o scoată afară din casă și a prins-o de braț. În acel moment, copila a sunat la numărul de urgență 112 pentru a cere ajutor.

Un echipaj de poliție a intervenit în scurtă vreme, iar părinții fetei s-au ales cu dosar penal. Bărbatul este cercetat pentru lovire și alte violențe, iar femeia pentru violare de domiciliu.

Ulterior, cazul a fost analizat de Judecătoria Turda, iar magistrații au decis un ordin de protecție, valabil două luni, care îi interzice bărbatului să se apropie de femeie și să o contacteze.”

