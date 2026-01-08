A fost efectuată necropsia în cazul tânărului de 25 de ani din Buzău. Care a fost, de fapt, motivul decesului

08-01-2026 | 17:20
spital buzau
Medicii legişti au finalizat necropsia în cazul tânărului de 25 de ani care a murit în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în timp ce se afla internat în aşteptarea unei intervenţii chirurgicale la femur.

Cauza morţii a fost un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi, potrivit concluziilor medico-legale.

Decesul a generat un val de reacţii în spaţiul public, dar şi proteste din partea membrilor comunităţii din care acesta făcea parte.

Necropsia a confirmat cauza decesului

Necropsia a fost efectuată la solicitarea familiei, în prezenţa unui expert-parte, ca măsură de precauţie, pentru a clarifica circumstanţele decesului şi pentru a elimina eventualele suspiciuni privind posibile erori medicale.

Cauza morţii a fost un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi, potrivit concluziilor medico-legale. În fapt, un cheag de sânge s-a format şi a migrat, provocând o hemoragie şi blocând arterele pulmonare.

Tânărul de 25 de ani fusese imobilizat în urma unei fracturi de femur suferite într-un accident rutier petrecut pe 2 ianuarie.

Surse medicale precizează că tromboembolismul pulmonar este un risc cunoscut în astfel de situaţii, iar pe durata spitalizării pacientului i-ar fi fost administrat tratament anticoagulant, tocmai pentru a preveni apariţia unei asemenea complicaţii. Tratamentul ar fi trebuit să îi menţină starea sub control până luni dimineaţă, când era programată intervenţia chirurgicală pentru fractura de femur.

Spitalul este așteptat cu explicații

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău este aşteptată, în continuare, să vină cu lămuriri în legătură cu motivele pentru care operaţia nu a fost realizată mai devreme.

Motivul amânării intervenţiei ar fi lipsa tijei necesare pentru stabilizarea fracturii, însă această informaţie nu a fost confirmată oficial de reprezentanţii SJU Buzău, potrivit unor surse medicale.

Cazul rămâne în atenţia opiniei publice, iar familia tânărului aşteaptă clarificări suplimentare privind modul în care a fost gestionată situaţia medicală înainte de producerea decesului.

