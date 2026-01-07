Protestatarii din Iran ar fi ”cucerit” două orașe. Apel disperat la președintele Donald Trump: ”Nu-i lăsa să ne omoare”

Protestatarii din Iran au lansat marți un apel direct către președintele Donald Trump, căruia i-au cerut să intervină, în a zecea zi consecutivă de revolte față de regimul din Teheran.

Apelul, distribuit pe rețeaua X.com, arăta o femeie cu următorul mesaj: „Trump, simbol al păcii. Nu-i lăsa să ne omoare”.

Apelul femeii la ajutor vine pe fondul informațiilor neoficiale, potrivit cărora există cel puțin 29 de morți și peste 1.200 de arestări - potrivit Agenției de știri a activiștilor pentru drepturile omului (HRANA), citată de Fox News.

Protesters in Iran have appealed to US President Donald Trump for help, according to videos sent to Iran International on Tuesday. pic.twitter.com/IGPIuzAjdj — Iran International English (@IranIntl_En) January 6, 2026

HRANA afirmă că există, de asemenea, o escaladare a forței de către unitățile de securitate din Iran, care ar folosi inclusiv arme cu alice și gaze lacrimogene asupra demonstranților.

Consiliul Național al Rezistenței Iraniene (NCRI) susține că orașele Abdanan (provincia Ilam) și Malekshahi au fost efectiv „preluate” de protestatari.

„Astăzi a avut loc o evoluție importantă în două orașe din vestul Iranului, care au fost efectiv preluate, iar oamenii sărbătoresc în stradă”, a declarat Ali Safavi pentru Fox News. „Ei scandau: «Moarte lui Khamenei!»”

„În ciuda tuturor acțiunilor regimului, factorul frică pare să se fi schimbat, deoarece oamenii au determinat forțele represive să fugă”, a adăugat Safavi.

Maryam Rajavi, președinta aleasă a NCRI, a distribuit și ea o postare pe X în care îi salută pe protestatarii din Malakshahi și Abdanan, despre care a spus că „au determinat forțele regimului să se retragă”.

From city to city across Iran, sparks are turning into open uprising.

Salute to the courageous people of Malekshahi and Abdanan in Ilam, who boldly took over the streets with chants of “Death to Khamenei” and drove the regime’s enforcers into retreat.

Salute to the uprising in… pic.twitter.com/vuN2khQwwa — Maryam Rajavi (@Maryam_Rajavi) January 6, 2026

Demonstrații, greve și adunări stradale în zeci de orașe din mai multe provincii

În provincia Ilam, martori și grupuri pentru drepturile omului afirmă că s-au folosit gaze lacrimogene în interiorul spitalului Imam Khomeini, în timp ce autoritățile încercau să aresteze protestatarii răniți transferați din orașele din apropiere, potrivit informațiilor neoficiale.

Amnesty International a precizat marți: „Atacul forțelor de securitate iraniene asupra unui spital din Ilam, unde protestatarii răniți caută îngrijiri medicale sau adăpost, încalcă dreptul internațional”.

Relatări similare au apărut și din Teheran, unde forțele de securitate ar fi fost văzute intrând în spitalul Sina, provocând panică printre pacienți și familii.

January 6—Sabzevar, northeast Iran

Large crowd gathered for nightly anti-regime demonstrations. In face of the regime's security forces, they are chanting, "Don't be afraid, we're all together!"#IranProtests pic.twitter.com/7kAilauyUp — People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK) (@Mojahedineng) January 6, 2026

Potrivit Fox News, revoltele din Iran au fost provocate de o combinație de ”disperare economică și furie politică”.

Ceea ce a început inițial ca niște greve ale muncitorilor și proteste ale comercianților împotriva prăbușirii monedei și inflației s-a transformat în demonstrații stradale și proteste studențești pe scară largă.

Potrivit unor informații recente, părți din Marele Bazar din Teheran și din marile centre comerciale din Mashhad au fost, de asemenea, închise parțial sau total.

„Ceea ce diferențiază protestele din 2025 de cele din trecut este faptul că situația a ajuns la un punct critic pentru cetățenii iranieni”, a continuat Safavi.

„Oamenii simt că nu mai au nimic și au ajuns la limita răbdării”, a adăugat el.

Prințul moștenitor exilat Reza Pahlavi a îndemnat iranienii, de asemenea, să scandeze sloganuri de protest în toată țara joi și vineri seara.

Senatorul Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, a avertizat conducerea Iranului că violențele continue împotriva protestatarilor ar putea avea consecințe grave, scriind pe X că liderii regimului ar trebui să înțeleagă că acționează „pe propria răspundere”.

Declarațiile sale vin după o avertizare recentă din partea lui Donald Trump, care a spus pe Truth Social că SUA sunt „pregătite și gata de acțiune” în urma protestelor tot mai intense.

