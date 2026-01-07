Protestatarii din Iran ar fi ”cucerit” două orașe. Apel disperat la președintele Donald Trump: ”Nu-i lăsa să ne omoare”

Stiri externe
07-01-2026 | 17:19
proteste, Iran
X.com

Protestatarii din Iran au lansat marți un apel direct către președintele Donald Trump, căruia i-au cerut să intervină, în a zecea zi consecutivă de revolte față de regimul din Teheran.

autor
Cristian Matei

Apelul, distribuit pe rețeaua X.com, arăta o femeie cu următorul mesaj: „Trump, simbol al păcii. Nu-i lăsa să ne omoare”.

Apelul femeii la ajutor vine pe fondul informațiilor neoficiale, potrivit cărora există cel puțin 29 de morți și peste 1.200 de arestări - potrivit Agenției de știri a activiștilor pentru drepturile omului (HRANA), citată de Fox News.

HRANA afirmă că există, de asemenea, o escaladare a forței de către unitățile de securitate din Iran, care ar folosi inclusiv arme cu alice și gaze lacrimogene asupra demonstranților.

Citește și
Khamenei trump
„Nu vă jucați cu Trump”. SUA avertizează Iranul într-un mesaj scris în limba lor. Ayatollahul ar plănui să fugă în Rusia

Consiliul Național al Rezistenței Iraniene (NCRI) susține că orașele Abdanan (provincia Ilam) și Malekshahi au fost efectiv „preluate” de protestatari.

„Astăzi a avut loc o evoluție importantă în două orașe din vestul Iranului, care au fost efectiv preluate, iar oamenii sărbătoresc în stradă”, a declarat Ali Safavi pentru Fox News. „Ei scandau: «Moarte lui Khamenei!»

„În ciuda tuturor acțiunilor regimului, factorul frică pare să se fi schimbat, deoarece oamenii au determinat forțele represive să fugă”, a adăugat Safavi.

Maryam Rajavi, președinta aleasă a NCRI, a distribuit și ea o postare pe X în care îi salută pe protestatarii din Malakshahi și Abdanan, despre care a spus că „au determinat forțele regimului să se retragă”.

Demonstrații, greve și adunări stradale în zeci de orașe din mai multe provincii

În provincia Ilam, martori și grupuri pentru drepturile omului afirmă că s-au folosit gaze lacrimogene în interiorul spitalului Imam Khomeini, în timp ce autoritățile încercau să aresteze protestatarii răniți transferați din orașele din apropiere, potrivit informațiilor neoficiale.

Amnesty International a precizat marți: „Atacul forțelor de securitate iraniene asupra unui spital din Ilam, unde protestatarii răniți caută îngrijiri medicale sau adăpost, încalcă dreptul internațional”.

Relatări similare au apărut și din Teheran, unde forțele de securitate ar fi fost văzute intrând în spitalul Sina, provocând panică printre pacienți și familii.

Potrivit Fox News, revoltele din Iran au fost provocate de o combinație de ”disperare economică și furie politică”.

Ceea ce a început inițial ca niște greve ale muncitorilor și proteste ale comercianților împotriva prăbușirii monedei și inflației s-a transformat în demonstrații stradale și proteste studențești pe scară largă.

Potrivit unor informații recente, părți din Marele Bazar din Teheran și din marile centre comerciale din Mashhad au fost, de asemenea, închise parțial sau total.

„Ceea ce diferențiază protestele din 2025 de cele din trecut este faptul că situația a ajuns la un punct critic pentru cetățenii iranieni”, a continuat Safavi.

„Oamenii simt că nu mai au nimic și au ajuns la limita răbdării”, a adăugat el.

Prințul moștenitor exilat Reza Pahlavi a îndemnat iranienii, de asemenea,  să scandeze sloganuri de protest în toată țara joi și vineri seara.

Senatorul Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud, a avertizat conducerea Iranului că violențele continue împotriva protestatarilor ar putea avea consecințe grave, scriind pe X că liderii regimului ar trebui să înțeleagă că acționează „pe propria răspundere”.

Declarațiile sale vin după o avertizare recentă din partea lui Donald Trump, care a spus pe Truth Social că SUA sunt „pregătite și gata de acțiune” în urma protestelor tot mai intense.

O fostă directoare a luat 6 milioane de euro din firmă ca să își ia bijuterii și poșete. O discuție cu soțul a dat-o de gol

Sursa: Fox News

Etichete: iran, proteste,

Dată publicare: 07-01-2026 17:13

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Protestele sângeroase din Iran, în imagini. Adevărate lupte s-au dat în bazarul din Teheran: „Libertate!” | GALERIE FOTO
Stiri externe
Protestele sângeroase din Iran, în imagini. Adevărate lupte s-au dat în bazarul din Teheran: „Libertate!” | GALERIE FOTO

Poliția iraniană a folosit gaze lacrimogene marți pentru a dispersa zeci de protestatari care scandau sloganuri politice împotriva guvernului în bazarul din Teheran, potrivit unor ONG-uri și videoclipuri postate pe rețelele de socializare.

„Nu vă jucați cu Trump”. SUA avertizează Iranul într-un mesaj scris în limba lor. Ayatollahul ar plănui să fugă în Rusia
Stiri externe
„Nu vă jucați cu Trump”. SUA avertizează Iranul într-un mesaj scris în limba lor. Ayatollahul ar plănui să fugă în Rusia

Contul în limba farsi al Departamentului de Stat al SUA a publicat o fotografie a președintelui Donald Trump, însoțită de textul „Nu vă jucați cu președintele Trump”, scrisă cu litere roșii în limba farsi.

Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 1.200 arestate la protestele din Iran. SUA au avertizat că intervin dacă mor oameni
Stiri externe
Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 1.200 arestate la protestele din Iran. SUA au avertizat că intervin dacă mor oameni

Numărul morților în urma violențelor provocate de protestele din Iran a crescut la cel puțin 35 de oameni, au anunțat marți activiștii, citați de Associated Press.

ANALIZĂ. Ce este important de știut despre protestele care zguduie Iranul. ”Axa rezistenței” față de SUA se clatină
Stiri externe
ANALIZĂ. Ce este important de știut despre protestele care zguduie Iranul. ”Axa rezistenței” față de SUA se clatină

Protestele din Iran, declanșate de economia în declin a Republicii Islamice, pun o nouă presiune asupra teocrației, se arată într-o analiză realizată de Associated Press.  

Donald Trump avertizează Iranul că va fi lovit dur dacă vor fi uciși manifestanți. Protestele continuă în republica islamică
Stiri externe
Donald Trump avertizează Iranul că va fi lovit dur dacă vor fi uciși manifestanți. Protestele continuă în republica islamică

Președintele american Donald Trump avertizează că Iranul va fi lovit „foarte dur” dacă manifestanți vor fi uciși în cadrul protestelor din republica islamică, care au început din motive economice, dar s-au extins și cu revendicări politice.

Recomandări
”Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării
Stiri Politice
”Departamentul Adevărului”. Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni o secție oficială împotriva dezinformării

Președintele Nicușor Dan intenționează să înființeze la Cotroceni un departament special care să se ocupe de combaterea dezinformării și de ”fake-news”. Această secție va fi în coordonarea sa, au precizat surse oficiale pentru Știrile Pro TV.

Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO
Stiri externe
Trupele SUA au urcat la bordul petrolierului sub pavilion rusesc „Marinera”. Nava, confiscată în Atlantic | VIDEO

Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela.

Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat
Stiri actuale
Rogobete: Nu poți spune că statul te plătește prost, dacă stai 3 ore la spitalul public și restul zilei lucrezi în privat

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit marți seară despre fenomenul medicilor care nu respectă programul din spitalele publice, desfășurând în paralel activități și în clinici private.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 07 Ianuarie 2026

48:10

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28