Încă un oraș din România a majorat impozitele pe locuințe. Cu cât au crescut

Impozitele din 2026 pe locuinţe pentru persoanele fizice din Craiova au fost majorate, de administraţia locală, cu circa 80% faţă de anul 2025, ca urmare a modificării codului fiscal.

Decizia a fost luată cu majoritate de voturi de Consiliul Local Craiova în ultima şedinţă ordinară din decembrie 2025, care a votat un proiect de lege în acest sens.

"Cele mai importante taxe şi impozite prevăzute în acest proiect, sunt deja stabilite prin codul fiscal. Practic, legea 239/2025 publicată în Monitorul Oficial a actualizat codul fiscal în data de 17.12.2025. Prin această lege, Guvernul actual a fixat valori, cu coeficienţi şi algoritmi clari, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026. Şi atunci întreb: ce mai votăm noi aici? Că mi se pare că este un vot formal care să creeze impresia că majorările sunt decizia Consiliului Local. În realitate, decizia aparţine Guvernului. Practic, noi consilierii suntem puşi în poziţia de a prelua reacţia negativă a cetăţenilor cu privire la creşterile de taxe stabilite deja de Guvern. Consilierii AUR refuză să fie paravan politic şi dacă Guvernul creşte aceste impozite şi taxe să şi le asume, nu să le paseze administraţiilor locale. Consilierii AUR nu vor fi părtaşi la această taxare excesivă atât a persoanelor fizice cât şi a persoanelor juridice", a spus consilierul AUR Ana Koc în şedinţa CL Craiova.

La rândul său, viceprimarul PSD Marian Păloiu a afirmat că taxele au fost majorate ca urmare a condiţiilor puse de USR în PNRR, în anul 2021.

"Nici măcar Guvernul acesta în totalitate nu este vinovat de aceste taxe, pentru că dacă ne aducem aminte, în 2021, când s-a scris PNRR-ul, cineva de la USR a scris acest PNRR fără să întrebe pe absolut nimeni, iar această creştere de taxe este prevăzută ca jalon în PNRR şi dacă nu luam această măsură, pierdeam anumite sume de bani", a spus Marian Păloiu.

Pentru mijloacele de transport, impozitele vor fi duble în 2026, faţă de 2025.

