Documentul garanțiilor de securitate, varianta Zelenski-UE, va fi prezentat președintelui Trump „la cel mai înalt nivel”

Stiri externe
08-01-2026 | 16:51
Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron
Getty

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că documentul privind garanțiile de securitate pe care Statele Unite le-ar putea oferi Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia este „practic pregătit” pentru a fi prezentat președintelui Trump.

autor
Mihai Niculescu

Declarația a fost făcută joi, în urma unor noi discuții purtate la Paris cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit agențiilor AFP și EFE, preluate de Agerpres.

„Documentul bilateral asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina este acum practic pregătit să fie finalizat la cel mai înalt nivel cu președintele SUA”, a scris Zelenski pe Facebook, după întâlnirile din capitala Franței.

Discuțiile au avut loc în contextul summitului „Coaliției de Voință”, la care majoritatea statelor europene susținătoare ale Ucrainei au convenit, marți, asupra desfășurării unei forțe multinaționale în Ucraina și asupra monitorizării, sub „leadership-ul” SUA, a unei eventuale încetări a focului. Implementarea acestei inițiative ar urma să aibă loc doar după semnarea unui tratat de pace cu Rusia, scenariu considerat încă extrem de incert.

Rusia și-a reafirmat însă joi opoziția fermă față de orice desfășurare de trupe străine pe teritoriul ucrainean, calificând „Coaliția de Voință” drept o „axă a războiului”. Moscova susține că insistența pentru trimiterea de trupe occidentale nu urmărește soluționarea conflictului, ci „escaladarea și extinderea” acestuia, avertizând că astfel de forțe vor fi considerate „ținte militare legitime”.

Citește și
zelenski macron starmer
Zelenski a plecat de la Paris fără garanții de securitate solide. Prevederea eliminată din varianta finală a documentului

Zelenski declarase miercuri că își dorește o nouă întâlnire cu Donald Trump și a cerut echipei sale de negociatori – conduse de fostul ministru al apărării Rustem Umerov și de noul șef al administrației prezidențiale, Kirill Budanov – să discute această posibilitate cu reprezentanții americani.

Planul de 20 de puncte al Europei, vs. planul în 28 de puncte al lui Trump

După întâlnirile de la Paris, Rustem Umerov a confirmat că a fost analizat în detaliu un plan de pace în 20 de puncte propus de Ucraina, considerat cea mai recentă contrapropunere a Kievului. Acesta a venit după ce planul în 28 de puncte înaintat de Trump în noiembrie a fost primit negativ atât de Ucraina, cât și de susținătorii săi europeni. Rusia îi acuză pe aceștia că subminează eforturile de pace ale președintelui american prin cereri considerate inacceptabile pentru Moscova.

Planul inițial al lui Trump prelua mai multe revendicări rusești, inclusiv cedarea integrală a Donbasului, și includea prevederi care au nemulțumit Kievul și aliații europeni, precum distribuția dezechilibrată, în favoarea SUA, a contribuțiilor și beneficiilor legate de reconstrucția postbelică a Ucrainei.

În ceea ce privește garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, Zelenski a precizat că acestea ar trebui să fie similare cu articolul 5 al NATO și să fie aprobate de Congresul american, pentru a rămâne obligatorii juridic indiferent de schimbările politice de la Washington. El a mai spus că durata acestora ar trebui să depășească termenul de 15 ani propus de Trump și să fie extinsă pentru „30, 40 sau 50 de ani”.

Totuși, președintele ucrainean a subliniat că cele mai dificile probleme rămân controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, și statutul regiunii Donbas, formată din Donețk și Lugansk. În prezent, armata rusă controlează aproximativ 80% din Donețk și aproape întreaga regiune Lugansk.

Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din Donbas, în timp ce Kievul insistă pentru înghețarea conflictului de-a lungul actualei linii a frontului. Washingtonul a avansat inclusiv ideea unei zone economice libere, în cazul în care Ucraina își retrage unitățile din teritoriile din Donbas pe care le mai controlează.

Forța multinațională rămâne o propunere controversată

Pe acest fond, rămâne controversată și propunerea susținută de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul britanic Keir Starmer privind desfășurarea unei forțe multinaționale post-conflict în Ucraina. Inițiativa a fost formalizată printr-un angajament la summitul de marți al „Coaliției de Voință”, deși Rusia a reiterat că respinge orice prezență militară străină, considerând apropierea NATO de granițele sale drept una dintre cauzele războiului.

După reuniunea de la Paris, Macron, Starmer și Zelenski au semnat o declarație de intenție privind desfășurarea unor trupe de menținere a păcii în Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace. Conform planului franco-britanic, „după încetarea focului, Regatul Unit și Franța vor crea centre militare în toată Ucraina și vor construi facilități securizate pentru arme și echipamente militare, pentru a răspunde nevoilor de apărare ale Ucrainei”, a declarat Starmer. La rândul său, Emmanuel Macron a spus că „câteva mii” de soldați francezi ar putea fi desfășurați în Ucraina după încetarea focului.

Statele Unite nu s-au alăturat acestei declarații, iar detaliile privind eventualele angajamente militare americane rămân neclare. Zelenski a recunoscut, de asemenea, că nu a primit nici din partea aliaților europeni „un răspuns clar” privind reacția concretă în cazul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, donald trump, garantii de securitate, volodimir zelenski,

Dată publicare: 08-01-2026 16:39

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
GALERIE FOTO Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: ”Pregătiți-vă pentru dramă!”
Citește și...
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru
Stiri externe
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor săi să ofere Ucrainei garanţii de securitate puternice împotriva unui nou atac rus, progrese în negocierile de aderare al Uniunea European şi o înăsprire a sancţiunilor impuse Moscovei.

Zelenski a plecat de la Paris fără garanții de securitate solide. Prevederea eliminată din varianta finală a documentului
Stiri externe
Zelenski a plecat de la Paris fără garanții de securitate solide. Prevederea eliminată din varianta finală a documentului

Volodimir Zelenski a transmis că nu a primit din partea europenilor garanții suficient de solide încât să excludă o viitoare agresiune a Rusiei. Concluzia amară vine la finalul unei reuniuni a membrilor Coaliției de Voință, la Paris.

Zelenski le-a propus americanilor pe cine să captureze în stilul „Maduro”: „Toată lumea poate vedea rezultatul”
Stiri externe
Zelenski le-a propus americanilor pe cine să captureze în stilul „Maduro”: „Toată lumea poate vedea rezultatul”

SUA ar trebui să exercite presiuni asupra Rusiei „desfășurând un fel de operațiune” pentru a-l îndepărta de la putere pe liderul cecen Ramzan Kadîrov, la fel cum au făcut cu Nicolas Maduro, a declarat, miercuri, Volodimir Zelenski.

Zelenski: Aliații europeni nu au oferit „un răspuns clar” referitor la reacția unui nou atac rusesc împotriva Ucrainei
Stiri externe
Zelenski: Aliații europeni nu au oferit „un răspuns clar” referitor la reacția unui nou atac rusesc împotriva Ucrainei

Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora "un răspuns clar".

„Coaliția de Voință” de la Paris. România exclude trimiterea de trupe, iar garanțiile de securitate vor ajunge în Parlament
Stiri externe
„Coaliția de Voință” de la Paris. România exclude trimiterea de trupe, iar garanțiile de securitate vor ajunge în Parlament

După ce, de Anul Nou, a anunțat că un acord de pace cu Rusia este gata în proporție de 90%, Volodimir Zelenski a avut marți, la Paris, prima întâlnire importantă din 2026.

Recomandări
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise
Stiri actuale
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Ninsorile au lovit România în timpul nopții, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate în mai multe județe.

Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme
Stiri Politice
Explicația oficială pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat la Paris, deși alte aeronave nu au avut probleme

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a explicat joi, într-o conferință de presă, ce s-a întâmplat, de fapt, la Paris cu avionul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat pe aeroport mai multe ore după summit-ul ”Coaliția de Voință”.  

Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați
Stiri externe
Rusia și China au găsit noi acuzații la adresa SUA, după capturarea petrolierului Marinera. Aliații anti-Occident, revoltați

Diplomaţia rusă a acuzat joi SUA că accentuează "tensiunile militare şi politice" după capturarea unui petrolier cu legături cu Moscova în Atlanticul de Nord, în timp ce China susţine că Statele Unite acţionează arbitrar, relatează AFP şi dpa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Ianuarie 2026

47:47

Alt Text!
La Măruță
7 Ianuarie 2026

01:30:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59