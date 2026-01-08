Documentul garanțiilor de securitate, varianta Zelenski-UE, va fi prezentat președintelui Trump „la cel mai înalt nivel”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că documentul privind garanțiile de securitate pe care Statele Unite le-ar putea oferi Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia este „practic pregătit” pentru a fi prezentat președintelui Trump.

Declarația a fost făcută joi, în urma unor noi discuții purtate la Paris cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit agențiilor AFP și EFE, preluate de Agerpres.

„Documentul bilateral asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina este acum practic pregătit să fie finalizat la cel mai înalt nivel cu președintele SUA”, a scris Zelenski pe Facebook, după întâlnirile din capitala Franței.

Discuțiile au avut loc în contextul summitului „Coaliției de Voință”, la care majoritatea statelor europene susținătoare ale Ucrainei au convenit, marți, asupra desfășurării unei forțe multinaționale în Ucraina și asupra monitorizării, sub „leadership-ul” SUA, a unei eventuale încetări a focului. Implementarea acestei inițiative ar urma să aibă loc doar după semnarea unui tratat de pace cu Rusia, scenariu considerat încă extrem de incert.

Rusia și-a reafirmat însă joi opoziția fermă față de orice desfășurare de trupe străine pe teritoriul ucrainean, calificând „Coaliția de Voință” drept o „axă a războiului”. Moscova susține că insistența pentru trimiterea de trupe occidentale nu urmărește soluționarea conflictului, ci „escaladarea și extinderea” acestuia, avertizând că astfel de forțe vor fi considerate „ținte militare legitime”.

Zelenski declarase miercuri că își dorește o nouă întâlnire cu Donald Trump și a cerut echipei sale de negociatori – conduse de fostul ministru al apărării Rustem Umerov și de noul șef al administrației prezidențiale, Kirill Budanov – să discute această posibilitate cu reprezentanții americani.

Planul de 20 de puncte al Europei, vs. planul în 28 de puncte al lui Trump

După întâlnirile de la Paris, Rustem Umerov a confirmat că a fost analizat în detaliu un plan de pace în 20 de puncte propus de Ucraina, considerat cea mai recentă contrapropunere a Kievului. Acesta a venit după ce planul în 28 de puncte înaintat de Trump în noiembrie a fost primit negativ atât de Ucraina, cât și de susținătorii săi europeni. Rusia îi acuză pe aceștia că subminează eforturile de pace ale președintelui american prin cereri considerate inacceptabile pentru Moscova.

Planul inițial al lui Trump prelua mai multe revendicări rusești, inclusiv cedarea integrală a Donbasului, și includea prevederi care au nemulțumit Kievul și aliații europeni, precum distribuția dezechilibrată, în favoarea SUA, a contribuțiilor și beneficiilor legate de reconstrucția postbelică a Ucrainei.

În ceea ce privește garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, Zelenski a precizat că acestea ar trebui să fie similare cu articolul 5 al NATO și să fie aprobate de Congresul american, pentru a rămâne obligatorii juridic indiferent de schimbările politice de la Washington. El a mai spus că durata acestora ar trebui să depășească termenul de 15 ani propus de Trump și să fie extinsă pentru „30, 40 sau 50 de ani”.

Totuși, președintele ucrainean a subliniat că cele mai dificile probleme rămân controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, și statutul regiunii Donbas, formată din Donețk și Lugansk. În prezent, armata rusă controlează aproximativ 80% din Donețk și aproape întreaga regiune Lugansk.

Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din Donbas, în timp ce Kievul insistă pentru înghețarea conflictului de-a lungul actualei linii a frontului. Washingtonul a avansat inclusiv ideea unei zone economice libere, în cazul în care Ucraina își retrage unitățile din teritoriile din Donbas pe care le mai controlează.

Forța multinațională rămâne o propunere controversată

Pe acest fond, rămâne controversată și propunerea susținută de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul britanic Keir Starmer privind desfășurarea unei forțe multinaționale post-conflict în Ucraina. Inițiativa a fost formalizată printr-un angajament la summitul de marți al „Coaliției de Voință”, deși Rusia a reiterat că respinge orice prezență militară străină, considerând apropierea NATO de granițele sale drept una dintre cauzele războiului.

După reuniunea de la Paris, Macron, Starmer și Zelenski au semnat o declarație de intenție privind desfășurarea unor trupe de menținere a păcii în Ucraina, în eventualitatea unui acord de pace. Conform planului franco-britanic, „după încetarea focului, Regatul Unit și Franța vor crea centre militare în toată Ucraina și vor construi facilități securizate pentru arme și echipamente militare, pentru a răspunde nevoilor de apărare ale Ucrainei”, a declarat Starmer. La rândul său, Emmanuel Macron a spus că „câteva mii” de soldați francezi ar putea fi desfășurați în Ucraina după încetarea focului.

Statele Unite nu s-au alăturat acestei declarații, iar detaliile privind eventualele angajamente militare americane rămân neclare. Zelenski a recunoscut, de asemenea, că nu a primit nici din partea aliaților europeni „un răspuns clar” privind reacția concretă în cazul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei.

