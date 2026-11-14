Campania „Totul pentru Victorie!” a strâns fonduri pentru aprovizionarea trupelor rusești încă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în 2022.

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg și presei ruse, printre companiile care au contribuit se numără filiala din Rusia a producătorului danez de materiale izolante Rockwool, care a donat 600 de milioane de ruble (6,6 milioane de euro). De asemenea, companii deținute anterior de producătorul olandez de vopsele și lacuri AkzoNobel și de firma italiană de echipamente electrice DKC Europe au contribuit cu un total de 33,03 milioane de euro, scrie TVP World.

„Am pierdut orice vizibilitate asupra activităților companiilor din Rusia”, a declarat pentru Bloomberg un purtător de cuvânt al AkzoNobel.

Sprijinul a luat și forme care nu au presupus contribuții financiare. Baltika, producătorul rus de bere aflat anterior sub controlul gigantului danez Carlsberg, a fabricat o băutură energizantă, distribuită gratuit exclusiv militarilor ruși de pe linia frontului din Ucraina, potrivit agenției de presă americane.

Rusia își înăsprește controlul

Începând din 2023, Moscova a folosit un mecanism care îi permite să preia controlul operațional asupra companiilor din țările pe care le consideră „neprietenoase”, fără ca investitorii străini să-și piardă formal dreptul de proprietate.

Kremlinul a accelerat preluările din septembrie, vizând companii care aparținuseră unor grupuri precum gigantul elvețian din industria alimentară Nestlé și compania japoneză Japan Tobacco.

Putin a justificat aceste măsuri drept represalii pentru activele rusești înghețate în țările occidentale după invadarea Ucrainei.

În timp ce companiile europene și japoneze s-au confruntat cu preluări forțate, marile companii americane au fost în mare parte ferite de măsuri similare, în condițiile în care Moscova încearcă să apropie relațiile cu administrația președintelui Donald Trump, relatează Bloomberg.