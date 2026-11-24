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Cifrele, extrase dintr-un set de 11 milioane de certificate de deces, arată că sinuciderile reprezintă cam cât un regiment din morții războiului Rusiei, potrivit The Guardian.

La sfârșitul lui octombrie 2024, Alexei Bolgov, un sergent care păzea un sediu militar din regiunea ocupată Donețk, i-a spus soției sale, Natalia, la telefon: „E groaznic ce se întâmplă aici. Îți povestesc când mă întorc.“

Nu a mai ajuns acasă. Cinci săptămâni mai târziu, la scurt timp după ce a împlinit 29 de ani, Bolgov a mers aproximativ 300 de metri de la postul de comandă al unității sale, de lângă satul Stepove, într-o zonă împădurită și s-a împușcat, potrivit relatării scrise a comandantului său, văzută de Guardian.

„În ziua morții, Bolgov era retras în sine“, a scris comandantul său.

Bolgov este unul dintre cei peste 1.000 de soldați ruși înregistrați ca decedați prin sinucidere de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, conform datelor confidențiale ale agenției de statistică de stat a Rusiei, Rosstat, analizate de Guardian.

Decesele altor 885 de soldați din Ucraina sau din apropierea ei au fost înregistrate ca vătămări produse cu arme de foc, cu „intenție nedeterminată“, o clasificare care, spun experții, poate ascunde sinucideri și care a fost folosită în mai multe cazuri identificate independent de Guardian drept sinucideri.

Luate împreună, sinuciderile echivalează aproximativ cu un regiment rus de morți. Datele, care potrivit analiștilor subestimează aproape sigur numărul real al sinuciderilor, oferă o imagine rară și nepublicată până acum a presiunii asupra forțelor armate ruse, la aproape cinci ani de la începutul unui război în care pierderile grele și disciplina dură au subminat moralul.

Sinuciderile în rândul soldaților sunt o trăsătură a majorității războaielor. O investigație a New York Times a constatat că cel puțin 158 de soldați americani în serviciu activ s-au sinucis în 2023.

Dar în armata rusă, spun analiștii militari, problema este agravată de presiunea intensă din partea colegilor și a comandanților, precum și de teama de a fi trimiși în misiuni de luptă extrem de periculoase. Contractele care, practic, nu le lasă soldaților nicio cale de ieșire din război accentuează sentimentul de disperare.

„Este clar că armata rusă folosește multă constrângere pentru a-i obliga pe oameni să înainteze. În unele cazuri îi abuzează, îi torturează, folosesc diverse forme de abuz fizic“, a declarat Rob Lee, cercetător senior la Foreign Policy Research Institute. „Deci nu e surprinzător că unii dintre ei se sinucid“, a adăugat el.

Cum s-a aflat numărul deceselor

Cifrele provin dintr-un set de peste 11 milioane de certificate de deces obținut de grupul de hackeri Cyber Partisans, legat de opoziția belarusă, și de colectivul de hackeri ucrainean Silent Crow.

Kremlinul nu publică date despre sinuciderile din armată și tratează cifrele privind victimele drept secret de stat.

Dintre cele 1.087 de sinucideri ale personalului militar identificate de Guardian, cel puțin 614 au avut loc în zone ocupate din Ucraina sau în regiuni ruse limitrofe, în principal Belgorod și Briansk. Alte 113 înregistrări nu menționau locul decesului.

Mai mult de jumătate dintre sinucideri au implicat arme de foc, în special cele apropiate de linia frontului. Decesele au avut loc în tabere militare, la pozițiile de luptă, în poligoane de instrucție și în locuințe private.

Mulți dintre soldați erau tineri sub 25 de ani

Dintre sinuciderile petrecute în zona de război, 43 au fost ale unor soldați tineri, de 18 sau 19 ani.

Cifrele includ și 108 bărbați sub 25 de ani care s-au sinucis în alte părți ale Rusiei, departe de front. Unii dintre ei sunt probabil recruți, care nu sunt trimiși oficial să lupte în Ucraina, dar care au fost adesea presați să semneze contracte ce permit desfășurarea lor.

Sinuciderile militare înregistrate au crescut pe măsură ce războiul a continuat: de la peste 50 în 2022 la peste 200 în 2024, cu un vârf de 365 în 2025, în paralel cu bilanțul general al deceselor din Rusia.

În 2026, deși înregistrările sunt incomplete și rămân în urma realității de pe câmpul de luptă, baza de date conține deja aproape 300 de sinucideri, al doilea cel mai mare total pentru un an al războiului până acum.

Activiștii nu consideră că cifrele sunt exacte, ci că ar fi vorba de mult mai mulți soldați care și-au luat viața

Activiștii și avocații care lucrează cu dezertori ruși cred că numărul real este mai mare.

„Aș spune că e o estimare mică“, a declarat Ivan Ciuvilieov, purtător de cuvânt al Idite Lesom, un grup care îi ajută pe soldații ruși să dezerteze. „Evident, sunt mult mai multe.“

El a descris frontul ca pe „o cutie de tablă“ din care scapă foarte puține informații. „Orice statistică Rosstat, ca orice statistică legată de război, nu este decât un set de rapoarte trimise mai sus pe linie ierarhică.“

„Un om se poate sinucide, iar pe hârtie e un erou. Părinților li se poate trimite chiar și o medalie“, a spus Ciuvilieov.

El a adăugat că oficialii nu au niciun interes pentru o numărătoare exactă, deoarece cifrele ar fi examinate mai atent la nivelurile superioare ale comenzii.

Ciuvilieov și Lee au sugerat, de asemenea, că majoritatea cazurilor în care soldații ruși și-au luat viața pe câmpul de luptă, adesea după ce fuseseră răniți sau când se apropia o dronă ucraineană, sunt probabil înregistrate ca decese în luptă, nu ca sinucideri. Astfel de incidente au fost documentate în numeroase videoclipuri sumbre de pe front.

Lacunele se văd în datele Rosstat.

Serghei Savenok, locotenent-colonel în vârstă de 62 de ani din regiunea Irkutsk, s-a oferit voluntar în septembrie 2022. Înainte de a pleca pe front, a apărut într-un clip video urcând pe scena căminului cultural local pentru a se adresa bărbaților care plecau cu el. „Sunt chiar eu din Donbas. Hai să-i facem praf, băieți! Atât!“, a strigat el, în aplauzele celor prezenți.

A fost găsit împușcat mortal în regiunea ocupată Lugansk, în iulie 2023. Soția sa, Elena, a fost informată de oficiali că moartea lui a fost o sinucidere, dar el nu apare printre sinuciderile din înregistrările Rosstat. Un certificat care corespunde datei sale de naștere indică în schimb un deces cauzat de o rană produsă prin descărcarea unei arme de foc de mână, cu intenție nedeterminată.

Guardian a putut identifica 1.038 de decese cu legătură militară și cauze similare, dintre care 885 au avut loc în Ucraina sau într-o regiune rusă limitrofă.

Nici Alexandr Lazor, un soldat de 21 de ani care a murit lângă satul Solodke, din regiunea Donețk, în vara lui 2022, nu apare printre sinuciderile din înregistrări. Familiei i s-a spus că a fost ucis în luptă, iar în datele Rosstat figurează ca decedat din cauza „rănilor de război provocate de arme de foc“.

Dar doi soldați care au servit alături de Lazor au declarat pentru Guardian că membrii unității lor fuseseră informați că el se sinucisese.

„Întregii noastre unități i s-a spus că s-a sinucis. Poate au hotărât să mușamalizeze ca unitatea noastră să nu arate rău“, a spus unul dintre soldați, care a vorbit sub protecția anonimatului, făcând presupuneri despre motivul pentru care moartea camaradului său nu a fost înregistrată oficial ca sinucidere.

Sinuciderile sunt doar un semn al unei armate aflate sub presiune.

Până la sfârșitul lui mai 2025, tribunalele militare ruse primiseră dosare împotriva a 20.662 de bărbați pentru refuzul de a servi, majoritatea pentru absență nemotivată, potrivit publicației independente Mediazona. IStories a verificat aceste date și a constatat că cel puțin 49.000 de militari ai forțelor armate ruse au fost declarați dezertori sau absenți fără permisiune.

Gândurile de sinucidere erau frecvente în rândul soldaților pe care Idite Lesom i-a ajutat să dezerteze, a spus Ciuvilieov.

„Bineînțeles că apar“, a spus el. „Este următoarea oprire, după ce un om realizează unde a ajuns.“